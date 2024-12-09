Саміт ЄС підтримає Україну та Молдову і засудить дії уряду Грузії, - Радіо Свобода

Про це йдеться в проєкті документа, з яким ознайомилося Радіо Свобода напередодні призначеного на 19 грудня саміту.

Країни ЄС вкотре підкреслять "принцип, згідно з яким жодна ініціатива щодо України не здійснюватиметься без України".

Лідери також планують позитивно оцінити президентські вибори в Молдові, яка є кандидатом у члени ЄС, і пообіцяти продовжувати співпрацю з цією країною.

"Європейська рада високо оцінює владу Республіки Молдова за успішне проведення президентських виборів і референдуму щодо закріплення в конституції вступу до ЄС", – йдеться в тексті, автори якого також критикують "гібридні спроби підірвати демократичні інститути країни".

Водночас вони висловлять "серйозну стурбованість" останніми подіями в Грузії на тлі жорстокого придушення антиурядових протестів та рішенням сформованого партією "Грузинська мрія" зупинити процес вступу країни до ЄС до 2018 року.

"Європейська рада рішуче засуджує насильство проти мирних протестувальників. Влада Грузії повинна поважати право на свободу зібрань і вираження поглядів, а також утримуватися від застосування сили. Усі акти насильства мають бути розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності", – йдеться в документі.

Європейська рада підкреслить готовність союзу підтримати європейські прагнення грузинського народу.