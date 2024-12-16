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Головна Культура "Не є храмом": у Києво-Печерській лаврі прокоментували зйомки Клопотенка в трапезній
Оновлено

"Не є храмом": у Києво-Печерській лаврі прокоментували зйомки Клопотенка в трапезній

Дар'я Тарасова
16 грудня, 2024 понедiлок
12:35
Культура

Шеф-кухаря Євгена Клопотенка та журналіста Акіма Галімова розкритикували за зйомки в трапезній Києво-Печерської лаври випуску про автентичні різдвяні страви. У національному заповіднику надали розʼяснення

Зміст

Офіційну заяву Києво-Печерської лаври оприлюднили на сайті національного заповідника.

У пресслужбі монастирського комплексу прокоментували зйомку шеф-кухарем Євгеном Клопотенком та журналістом Акімом Галімовим випуску про автентичні різдвяні страви в трапезній Києво-Печерської лаври. Запис програми, організований командою проєкту "Реальна історія", викликав засудження у частини українців, які звинуватили їх в "оскверненні святині".

У своїй заяві адміністрація Києво-Печерської лаври пояснила, що Трапезна палата не є храмом, тому ані Євген Клопотенко, ані інші учасники знімальної групи не порушили вимоги експлуатації памʼятки історії та культури.

"Захід проходив у Трапезній палаті, яка є історичною частиною архітектурного комплексу та з моменту свого заснування в кінці XIX століття слугувала місцем спільної трапези. Ця зала не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей: духовних, культурних і освітніх. Це повністю відповідає чинному законодавству й вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, а також жодним чином не шкодить живопису XX століття", - наголосили в заяві. 

Представники Києво-Печерської лаври висловили жаль через непорозуміння, що могли зачепити релігійні почуття вірян. 

"Києво-Печерська лавра є сакральним місцем для кожного українця, і ми завжди прагнемо дотримуватися балансу між збереженням духовної спадщини та її популяризацією", - зауважили в заяві заповідника.

Представники Києво-Печерської лаври додали, що Росія і проросійські сили системно використовують лавру у своїй пропаганді для розпалювання суперечок та розколу серед українців. 

"Ми закликаємо всіх перевіряти інформацію, а також бути уважними до провокацій, які часто поширюються ворогом. Адміністрація заповідника завжди готова до відкритого діалогу й продовжить працювати над тим, щоб цей сакральний простір залишався місцем духовного єднання, збереження історичної спадщини та культурного збагачення", - підсумували в заяві.

Раніше на своїй сторінці у facebook Євген Клопотенко перепросив у вірян, яких зачепив запис випуску про традиційні різдвяні страви в трапезній Києво-Печерської лаври.

"Я завжди готовий визнавати свої помилки. Тому мої щирі вибачення всім істинно віруючим українцям, чиї почуття я зачепив", - написав Євген Клопотенко.

13 грудня на YouTube-каналі Акіма Галімова "Реальна історія" вийшов випуск за участі шеф-кухаря Євгена Клопотенка, присвячений традиційним, автентичним різдвяним стравам. Програму "Готуємо 12 втрачених українських страв! Чому ми про них забули?" знімали в Трапезній церкві святих Антонія і Феодосія Києво-Печерської лаври. Отримавши доступ до архівів трапезної, де є чимало старовинних рецептів, Євген Клопотенко разом зі своєю командою почали вивчати суто українські кулінарні традиції.

"Випуск "Реальної історії" про традиційний український  різдвяний стіл вже набрав майже 150 тис. переглядів. Дізнаватись реальну історію своєї нації, плекати традиції свого роду та відроджувати їх, дізнаватися більше про своє минуле, щоб будувати майбутнє. Це те, що сьогодні важливо, як ніколи. За моїми особистими відчуттями, за роки панування УПЦ МП церква дуже відділилася від людей. Багато хто жив зі страхом зробити щось не так, тому просто оминав храми. Зараз, коли Києво-Печерську лавру хоч і частково, але звільнили від гніту Московії, я хочу, щоб ви завітали у цей неймовірний заповідник - це наша з вами історія, наша спадщина, якою варто пишатися", - додав шеф-кухар.

Реакція українців на запис випуску про традиційні різдвяні страви в трапезній

"Раніше, поки був УПЦ МП, я міг про це лише мріяти – трапезна Києво-Печерської лаври, а ми знімаємо різдвяний епізод про українські сакральні страви й відроджуємо культуру в самісінькій святині", - поділився шеф-кухар 13 грудня.

Проте в коментарях користувачі соцмереж розділилися. Хтось дякував авторам проєкту, а хтось - критикував і засуджував зйомку в Трапезному соборі. Запис випуску назвали "безсоромним знущанням зі святині", "глумом", "оскверненням", аргументуючи це тим, що в храмі здійснювалися святі таїнства, а церква має залишатися місцем для молитви, а не шоу.

У відповідь одразу ж шеф-кухар пояснив, що напередодні Різдва прагне, щоб якомога більше людей дізналося про справжні традиції цього світлого свята.

"На жаль, знання про все українське було знищено Радянським Союзом, і чи не єдине місце, де збереглися згадки про традиційні різдвяні страви, - це архівні церковні переписи. Саме в архівах Києво-Печерської лаври я знайшов такі страви, як, наприклад, пиріжки з ікрою карася, цибулею та пшоном чи гороховий кисіль, про які розказав у випуску", - поділився Клопотенко.

Як уточнив шеф-кухар, перед проведення зйомки команда провела консультації зі святими отцями та працівниками заповідника. До того ж вони не готували і не пригощали стравами, а лише демонстрували їх.

"Після консультацій зі святими отцями та працівниками заповідника ми вирішили відтворити справжній різдвяний стіл українців у трапезній палаті, яка була збудована у свій час як обідня зала духовенства, і не виключено, що таким і був їх святковий стіл. Саме показати, не готувати чи пригощати ними, дотримуючись всіх правил перебування у лаврі! Мені шкода, що у частини людей це викликало негативні емоції - образити почуття вірян не було на меті, навпаки я прагнув поділитися з вами чимось добрим і світлим, бо саме таким вийшов цей випуск "Реальної історії", - зазначив він.
 

Теги:
Новини
Суспільство
скандал
Різдво
Євген Клопотенко
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