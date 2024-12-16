Президента Бразилії Лулу да Сілву виписали з лікарні: він вперше виступив перед публікою

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, 79-річний бразильський лідер вперше публічно виступив на лікарняній пресконференції, він виглядав бадьорим і часто жестикулював руками під час промови.

Лула да Сілва підкреслив, що прагне якнайшвидше повернутися до роботи, що, за словами його лікарів, було схвалено.

Однак лікарі попередили його уникати далеких міжнародних перельотів до подальших вказівок і радили займатися фізичними вправами протягом місяця.

"Я тут, цілий, - заявив Лула. - Я зцілився. Мені просто потрібно подбати про себе".

Лікарі підтвердили, що Лула продовжить відновлення вдома в Сан-Паулу, перш ніж повернеться до столиці Бразилії. Його наступна поїздка планується не раніше четверга, коли він має пройти комп’ютерну томографію для отримання детальних медичних зображень

Лула також прокоментував арешт Вальтера Брага Нетто, колишнього міністра оборони та кандидата на посаду віце-президента від ультраправого екс-президента Жаїра Болсонару. Брага Нетто, генерал у відставці, підозрюється в плануванні перевороту, що мав на меті скасувати перемогу Лули на виборах у 2022 році та вбити його.

"Неприйнятно, що в такій щедрій країні, як Бразилія, люди з високими військовими званнями планують вбивство президента", - наголосив він.