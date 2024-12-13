Президента Бразилії Лулу да Сілву перевели з реанімації після операції на черепі

Про це інформує Bloomberg.

Згідно з медичним звітом, президент перебуває у свідомості, адекватно орієнтується, добре харчується та може пересуватися по коридорах медичного закладу. Лікарі заявили, що планують виписати Лулу на початку наступного тижня.

Операцію 79-річному президенту Лулі да Сілві зробили у вівторок, після того, як у нього виник головний біль, і було виявлено внутрішньочерепний крововилив. У четвер йому провели емболізацію менінгеальної артерії для зупинки кровотечі, що стало запобіжним заходом у зв'язку з ускладненнями після падіння, яке сталося у жовтні.

Лікар президента Роберто Каліл повідомив, що наразі Лула здатний приймати рішення, а його когнітивні функції перебувають у нормі.

Міністр інституційних зв'язків Александре Падилья на пресконференції в четвер, 12 грудня, заявив, що попри рекомендації медиків утриматися від роботи, президент, перебуваючи у лікарні, підписав кілька документів цифровим підписом і провів телефонні бесіди з деякими радниками, зокрема з віцепрезидентом Жералдо Алкміном, як зазначив міністр інституційних зв'язків Александре Падилья на прес-конференції в четвер.