Президенту Бразилії да Сілві провели операцію на черепі після травмування вдома

Про це йдеться на сайті лікарні Сіріо-Лібанес.

Зазначається, що Лула скаржився на сильний головний біль, тому його відправили на МРТ. Дослідження показало внутрішньочерепний крововилив через падіння у ванній, яке сталося ще 19 жовтня.

Після цього президента Бразилії перевели до лікарні в Сан-Паулу. Там йому зробили трепанацію черепа для дренування гематоми.

Лікарі заявили, що операція пройшла без ускладнень. Наразі президент почувається добре і перебуває під наглядом у відділенні інтенсивної терапії.