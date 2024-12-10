Президенту Бразилії да Сілві провели операцію на черепі після травмування вдома
Увечері 9 грудня президента Бразилії Луїза Інасіо Лулу да Сілву терміново шпиталізували до лікарні. Йому провели трепанацію черепа для видалення гематоми
Про це йдеться на сайті лікарні Сіріо-Лібанес.
Зазначається, що Лула скаржився на сильний головний біль, тому його відправили на МРТ. Дослідження показало внутрішньочерепний крововилив через падіння у ванній, яке сталося ще 19 жовтня.
Після цього президента Бразилії перевели до лікарні в Сан-Паулу. Там йому зробили трепанацію черепа для дренування гематоми.
Лікарі заявили, що операція пройшла без ускладнень. Наразі президент почувається добре і перебуває під наглядом у відділенні інтенсивної терапії.
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