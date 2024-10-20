Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Президент Бразилії скасував поїздку на саміт БРІКС у Казані

Президент Бразилії скасував поїздку на саміт БРІКС у Казані

Катерина Ганжа
20 жовтня, 2024 неділя
21:06
Світ Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва скасував свій візит до Росії на саміт БРІКС. Це пов’язано із рекомендацією лікаря уникати далеких перельотів після травми голови

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

В офісі президента повідомили, що Лула да Сілва, спершу планував вилетіти на саміт у неділю о 17:00. Втім, тепер він приєднається до зустрічі БРІКС через відеоконференцію.

Згідно з медичним висновком, який видала лікарня Sirio Libanes, президенту Бразилії "рекомендовано уникати далеких авіаперельотів, але в іншому він може виконувати свої звичайні обов'язки".

У звіті також зазначено, що Лула да Сілва отримав рвану рану в "потиличній області", додали в Reuters.

Що відомо про БРІКС 

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS  – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

  • Бразильський президент Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що для його держави "важливо залишатися осторонь" війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту".

  • Президент Бразилії Лула да Сілва під час відкриття засідання Генасамблеї ООН 24 вересня просував серед країн-учасників китайсько-бразильський "мирний план".

     

     

Теги:
Росія
Бразилія
Читайте також:
Автор Марія Науменко
19 жовтня, 2024 субота
США пропонують винагороду у $10 млн за інформацію про російський військовий блог "Рибарь"
Дана Ярова
Автор Ірена Моляр
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Все речове майно, окрім броні та каски, яке видають військовослужбовцю, більше він не повертає, - Ярова
гроші родини Крупи
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2024 субота
У Харківській та Сумській областях вся прокурорська верхівка отримує пенсії "інвалідів", - Шабунін
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
20 жовтня
21:11
Shahed-136
Росіяни запустили ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 20 жовтня
21:09
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 жовтня: скільки коштують в обмінниках долар, євро та злотий
21:05
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Зеленський про хабарників у МСЕК та прокурорів-"інвалідів": "Це реально внутрішній ворог"
20:52
Андрій Сибіга
У північнокорейській ракеті, якою атакували Україну, виявили західні компоненти, - Сибіга
20:49
Ексклюзив
ядерна зброя
"Не під силу Україні зараз": керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС" Черниш про можливість створити ядерну зброю
20:46
Оновлено
Молдова
У Молдові президентські вибори та референдум про вступ до ЄС визнані такими, що відбулися
20:40
Саломе Зурабішвілі
"Ми увійдемо до ЄС разом": президентка Грузії звернулася до Зеленського та Санду
20:39
"Не думаю, що вони просто так це роблять": екскомандир Айдару Дикий про знищення росіянами мосту в Олешках та зміцнення узбережжя в Криму
20:18
Ексклюзив
Молдова референдум
У Придністров’ї купують голоси, а у РФ роздають ваучери на вечерю у ресторані, - голова Національного конгресу українців у Молдові Лекарцев про вибори
20:15
Окупанти вдарили КАБом по Новоплатонівці на Харківщині: під завалами знайшли тіла двох людей
20:12
Оновлено
Ілля Путря (ЛНЗ), який сьогодні (20.10.2024) загиб два м'ячі у грі з "Інгульцем"
ЛНЗ розбив "Інгулець", "Чорноморець" зіграв у нічию з "Вересом". Розклад і результати матчів 10-го туру УПЛ
20:02
OPINION
Війна в телефоні
19:36
Війна з Росією, ЗСУ
На Харківщині точаться бої за вихід до Оскільського водосховища, на Донеччині росіяни обходять Часів Яр з півдня: інформація від Генштабу та DeepState
19:35
Вікторія Рощина
Росія не повернула в Україну тіло журналістки Вікторії Рощиної
19:23
Аналітика
Війна за острів Готланд: як Швеція готується до можливого конфлікту з Росією. Пояснюємо
19:15
Херсонська область
Окупанти вдарили з артилерії по Зміївці, що на Херсонщині: є руйнування
18:48
У Києві згорів ресторан російського добровольця, ветерана АТО Іллі Богданова. Власник каже про підпал
18:30
Ексклюзив
Акція "Не мовчи! Полон вбиває!" біля столичного метро "Позняки" (20.10.2024)
"Не мовчи! Полон вбиває!": біля столичного метро "Позняки" пройшла акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти
18:16
Ексклюзив
Національне військове меморіальне кладовище
"Ми вже звернули не туди": бренд-дизайнер ЗСУ Іщик про будівництво Національного військового меморіального кладовища
18:13
Огляд
атака на завод "Кремній Ел" на Брянщині
Пожежа у Підмосков'ї, уражений завод вибухових речовин у Дзержинську та вибухи у Ростові-на-Дону: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:07
Ексклюзив
прапор України
Суспільство в тилу заколисане, - психологиня Волошина про віру українців у перемогу і проблеми з мобілізацією
18:00
OPINION
Чому про ядерку краще мовчати
17:52
світло
Мільйони людей залишаються без світла: Куба зазнала третьої невдачі у відновленні електропостачання
17:51
Під куполом Свято-Михайлівського собору в Черкасах
Комфорт, музика й сучасні проповіді. Україна потребує національної церкви, але не безрадісної копії РПЦ, - комбат Кухарчук
17:27
Ексклюзив
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
На виборах у Молдові росіяни хочуть здолати Санду електоральним спамом, - журналістка Присяжнюк
17:06
шторм
Ураган "Оскар" насувається на Кубу
17:00
Інтерв’ю
Генрі Марш
Я був би вкрай здивований, якби ЄС та Велика Британія змогли ефективно відповісти Путіну, - Генрі Марш
16:55
Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
"Наприкінці війни в Україні російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні", - командувач силами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
16:50
Огляд
MQ-1 Predator
Американський хижак: що таке MQ-1 Predator і як він став одним із найкращих дронів світу
16:45
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 95 боєзіткнень: найбільш активно окупанти діють на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
16:24
Російська крилата ракета Х-69
Росіяни вперше вдарили по Україні ракетою Х-69 з металевими кульками, - ЗМІ
16:07
OPINION
Велика війна не спровокувала велике переселення. Вона прискорила процес
15:58
Богдан Кротевич (Тавр)
"Це шанс для Південної Кореї раз і назавжди покінчити з поділом": начальник штабу "Азову" Кротевич щодо відправки військ КНДР в Україну
15:55
Помер 48-річний ексгітарист гурту "ВВ" Олексій Мельченко
15:52
Чорноморський флот РФ
У РФ визнали, що передислокували Чорноморський флот Росії через постійні атаки українських дронів
15:36
Ях'я Сінвар
Тіло ліквідованого ватажка ХАМАСу Сінвара можуть обміняти на ізраїльських заручників
15:19
На фото: Оззі Озборн
Оззі Осборна внесли до Зали слави рок-н-ролу
14:58
поліція Литва
У Вільнюсі підпалили двері будівлі міноборони
14:45
В Одесі знайшли застреленим бізнесмена Бейбутяна, чия організація на початку мобілізації допомагала ТЦК, - ЗМІ
14:44
КНДР, Північна Корея
"Повинні будуть заплатити дорогу ціну": Пхеньян пригрозив наслідками країнам, причетним до введення санкцій проти КНДР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV