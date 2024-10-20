Президент Бразилії скасував поїздку на саміт БРІКС у Казані
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва скасував свій візит до Росії на саміт БРІКС. Це пов’язано із рекомендацією лікаря уникати далеких перельотів після травми голови
Про це повідомляє Reuters.
В офісі президента повідомили, що Лула да Сілва, спершу планував вилетіти на саміт у неділю о 17:00. Втім, тепер він приєднається до зустрічі БРІКС через відеоконференцію.
Згідно з медичним висновком, який видала лікарня Sirio Libanes, президенту Бразилії "рекомендовано уникати далеких авіаперельотів, але в іншому він може виконувати свої звичайні обов'язки".
У звіті також зазначено, що Лула да Сілва отримав рвану рану в "потиличній області", додали в Reuters.
Що відомо про БРІКС
Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.
Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
Бразильський президент Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що для його держави "важливо залишатися осторонь" війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту".
Президент Бразилії Лула да Сілва під час відкриття засідання Генасамблеї ООН 24 вересня просував серед країн-учасників китайсько-бразильський "мирний план".
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