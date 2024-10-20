Президент Бразилії скасував поїздку на саміт БРІКС у Казані

Про це повідомляє Reuters.

В офісі президента повідомили, що Лула да Сілва, спершу планував вилетіти на саміт у неділю о 17:00. Втім, тепер він приєднається до зустрічі БРІКС через відеоконференцію.

Згідно з медичним висновком, який видала лікарня Sirio Libanes, президенту Бразилії "рекомендовано уникати далеких авіаперельотів, але в іншому він може виконувати свої звичайні обов'язки".

У звіті також зазначено, що Лула да Сілва отримав рвану рану в "потиличній області", додали в Reuters.

Що відомо про БРІКС

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.