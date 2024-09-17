Президент Бразилії да Сілва заявив, що для держави важливо залишатися осторонь війни РФ проти України
Бразильський президент Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що для його держави "важливо залишатися осторонь" війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту"
Про це повідомляє Correio Braziliense.
Да Сілва заявив, що Бразилія не може стати на бік України або Росії у війні, додавши, що ті, хто бере участь у конфлікті чи закликають до діалогу з його країною, мали робити це раніше.
"Для Бразилії важливо залишатися осторонь цього конфлікту та виступати за мирне врегулювання. Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це ще до початку війни", - висловився бразильський президент.
Водночас він наголосив, Бразилія засудила вторгнення РФ в Україну, але прагне до "мирного вирішення конфлікту".
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