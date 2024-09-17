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Президент Бразилії да Сілва заявив, що для держави важливо залишатися осторонь війни РФ проти України

Дар'я Куркіна
17 вересня, 2024 вiвторок
15:26
Світ Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва

Бразильський президент Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що для його держави "важливо залишатися осторонь" війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту"

Зміст

Про це повідомляє Correio Braziliense.

Да Сілва заявив, що Бразилія не може стати на бік України або Росії у війні, додавши, що ті, хто бере участь у конфлікті чи закликають до діалогу з його країною, мали робити це раніше.

"Для Бразилії важливо залишатися осторонь цього конфлікту та виступати за мирне врегулювання. Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це ще до початку війни", - висловився бразильський президент.

Водночас він наголосив, Бразилія засудила вторгнення РФ в Україну, але прагне до "мирного вирішення конфлікту".

  • Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру, за рівноправної участі всіх сторін.
  • 28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.
  • 3 вересня президент Південноафриканської республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса підтримує "мирний план" з урегулювання російсько-української війни, запропонований Китаєм та Бразилією.
Теги:
Україна
Росія
Бразилія
Війна з Росією
Світ про Україну
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