Лідер ПАР підтримав спільний "мирний план" Китаю і Бразилії щодо завершення війни в Україні

Про це він заявив за підсумками зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє CCTV.



"Південна Африка підтримує консенсус із шести пунктів, який запропонували Китай і Бразилія для врегулювання конфлікту в Україні", – зазначив Рамафоса.



Він також підкреслив, що між Китаєм і ПАР встановлено високий рівень політичної довіри. За його словами, між країнами існує "глибока традиційна дружба", і їхні позиції та цілі з багатьох питань збігаються.



Наразі очільник ПАР перебуває з офіційним візитом у Китаї. Там він планує взяти участь у Саміті форуму китайсько-африканського співробітництва, що відбудеться з 4 по 6 вересня.

У червні 2023 року президент ПАР представив 10 основних складників позиції країн Африканського Союзу щодо війни Росії проти України.

Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру, за рівноправної участі всіх сторін.

28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.