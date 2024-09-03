Лідер ПАР підтримав спільний "мирний план" Китаю і Бразилії щодо завершення війни в Україні
Президент Південноафриканської республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса підтримує "мирний план" з врегулювання російсько-української війни, запропонований Китаєм та Бразилією
Про це він заявив за підсумками зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє CCTV.
"Південна Африка підтримує консенсус із шести пунктів, який запропонували Китай і Бразилія для врегулювання конфлікту в Україні", – зазначив Рамафоса.
Він також підкреслив, що між Китаєм і ПАР встановлено високий рівень політичної довіри. За його словами, між країнами існує "глибока традиційна дружба", і їхні позиції та цілі з багатьох питань збігаються.
Наразі очільник ПАР перебуває з офіційним візитом у Китаї. Там він планує взяти участь у Саміті форуму китайсько-африканського співробітництва, що відбудеться з 4 по 6 вересня.
- У червні 2023 року президент ПАР представив 10 основних складників позиції країн Африканського Союзу щодо війни Росії проти України.
- Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру, за рівноправної участі всіх сторін.
- 28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.
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