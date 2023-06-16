Президент ПАР представив 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Про це сказав президент ПАР Сиріл Рамафоса на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише Інтерфакс-Україна.

"Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом. Ми впевнені, що, рухаючись до цього миру, тому що всі війни колись закінчуються, ми віримо, що ця війна має закінчитися якнайшвидше через перемовини й дипломатичним шляхом", - йдеться у повідомлені.

Третьою складовою, за словами президента ПАР, є деескалація конфлікту.

"Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва боки, щоб мир знайшов спосіб прийти та врегулювати ситуацію", - сказав він.

Четвертою складовою є суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН. П'ятою складовою президент назвав необхідність гарантій безпеки для всіх країн. Шостою складовою є те, що обидві країни повинні забезпечити рух зернових і добрив.

Також він зазначив, що "однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив, і ціни на них підвищилися".

Сьомим основним елементом є гуманітарні питання.

"Потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу", - зазначив він.

"Восьмим основним компонентом є обов'язковий обмін полоненими. Це також має включати повернення дітей. Дев'ятою складовою є післявоєнна відбудова. Має бути допомога постраждалим через війну. І десятим основним елементом для нас є те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки", - зазначив Рамафоса.

Візит делегації ПАР

Відомо, що 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Україні він хотів представити свій "мирний план" по завершенню війни в Україні. До складу місії входять лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди.

Відомо, що свій візит до України африканська делегація розпочала з відвідування Бучі Київської області, аби на власні очі побачити наслідки звірств, які російські окупанти чинили на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

Президенту ПАР довелось перечікувати ракетний обстріл в укритті в Києві, пише Reuters.