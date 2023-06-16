До України прибув президент ПАР Рамафоса
У п'ятницю, 16 червня, на Київщину прибув президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса
Про це інформує твіттер президента Південно-Африканської Республіки.
"Його Високоповажність президент Сиріл Рамафоса прибув на залізничний вокзал Немішаєве в Україні та був прийнятий Спеціальним представником України з питань Африки та Близького Сходу послом Максимом Субком і послом Південної Африки в Україні Андре Гроневальдом", - йдеться в дописі.
В межах участі в Африканській миротворчій місії, Рамафоса зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.
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