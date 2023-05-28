Про це повідомляє Reuters.

"Президент вирішив розпочати розслідування через серйозність звинувачень (з боку США щодо передачі зброї Росії, – ред.), ступінь суспільного інтересу та вплив цього питання на міжнародні відносини Південної Африки", — йдеться в заяві Адміністрації президента ПАР.

Також додається, що комісія матиме шість тижнів для проведення розслідування.

Очікується, що президент отримає остаточний звіт протягом двох тижнів після завершення розслідування.