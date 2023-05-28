У ПАР проведуть розслідування через звинувачення посла США у постачанні зброї Росії
Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса створив комісію для розслідування звинувачень з боку посла США в тому, що торік російське судно забрало зброю з військово-морської бази поблизу Кейптауна
Про це повідомляє Reuters.
"Президент вирішив розпочати розслідування через серйозність звинувачень (з боку США щодо передачі зброї Росії, – ред.), ступінь суспільного інтересу та вплив цього питання на міжнародні відносини Південної Африки", — йдеться в заяві Адміністрації президента ПАР.
Також додається, що комісія матиме шість тижнів для проведення розслідування.
Очікується, що президент отримає остаточний звіт протягом двох тижнів після завершення розслідування.
- 26 квітня у ПАР заперечили, що виходитимуть з Міжнародного кримінального суду.
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