Про це сказав речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді".

"Під час телефонної розмови 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса справді інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн", - розповів Никифоров.

Зазначається, що Зеленський привітав цю ініціативу.

"Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську Формулу Миру та запросити приєднатися до її реалізації", - додав речник.