У Зеленського підтвердили намір президента ПАР приїхати в Україну з "мирною ініціативою" африканських країн
Президент ПАР Сиріл Рамафоса під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив про намір приїхати в Україну з "мирною ініціативою" африканських країн
Про це сказав речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді".
"Під час телефонної розмови 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса справді інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн", - розповів Никифоров.
Зазначається, що Зеленський привітав цю ініціативу.
"Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську Формулу Миру та запросити приєднатися до її реалізації", - додав речник.
- 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували "мирну ініціативу", аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. У Білому домі зауважили, що вона має бути узгоджено з українською стороною та ґрунтуватися на Статуті ООН.
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