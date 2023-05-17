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У Зеленського підтвердили намір президента ПАР приїхати в Україну з "мирною ініціативою" африканських країн

17 травня, 2023 середа
14:13
Війна з Росією Сиріл Рамафоса

Президент ПАР Сиріл Рамафоса під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив про намір приїхати в Україну з "мирною ініціативою" африканських країн

Про це сказав речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді".

"Під час телефонної розмови 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса справді інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн", - розповів Никифоров.

Зазначається, що Зеленський привітав цю ініціативу.

"Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську Формулу Миру та запросити приєднатися до її реалізації", - додав речник.

  • 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували "мирну ініціативу", аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. У Білому домі зауважили, що вона має бути узгоджено з українською стороною та ґрунтуватися на Статуті ООН.
Світ
Володимир Зеленський
Африка
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2023, середа
17 травня
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