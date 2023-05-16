Президент ПАР оголосив про мирну ініціативу африканських країн щодо завершення війни в Україні
Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували мирну ініціативу, аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною
Про це пише Bloomberg.
Делегація глав африканських держав планує відвідати Москву та Київ, аби представити свій "мирний план", сказав Рамафоса на спільному брифінгу для ЗМІ з прем’єр-міністром Сінгапуру Лі Сянь Луном у Кейптауні у вівторок.
"Ця миротворча місія сприятиме різноманітним іншим місіям, щоби наблизити кінець цього конфлікту", — сказав Рамафоса.
Він стверджує, що від імені країн Африки поговорив із Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. За його словами, вони погодилися прийняти місію африканських лідерів щодо мирної ініціативи.
До ініціативної групи, крім ПАР, входять Єгипет, Замбія, Республіка Конго, Сенегал та Уганда.
За словами політика, він може вплинути на Росію з огляду на тісні стосунки країн, які об'єднані в групу БРІКС. Рамафоса стверджує, що в Брюсселі, Лондоні та Вашингтоні знають про "мирний план" африканських країн.
- Раніше український лідер Володимир Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.25
Купівля 37.25Продаж 37.79
-
EUR
Купівля 40.48Продаж 41.42
- Актуальне
- Важливе