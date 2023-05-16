Про це пише Bloomberg.

Делегація глав африканських держав планує відвідати Москву та Київ, аби представити свій "мирний план", сказав Рамафоса на спільному брифінгу для ЗМІ з прем’єр-міністром Сінгапуру Лі Сянь Луном у Кейптауні у вівторок.

"Ця миротворча місія сприятиме різноманітним іншим місіям, щоби наблизити кінець цього конфлікту", — сказав Рамафоса.

Він стверджує, що від імені країн Африки поговорив із Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. За його словами, вони погодилися прийняти місію африканських лідерів щодо мирної ініціативи.

До ініціативної групи, крім ПАР, входять Єгипет, Замбія, Республіка Конго, Сенегал та Уганда.

За словами політика, він може вплинути на Росію з огляду на тісні стосунки країн, які об'єднані в групу БРІКС. Рамафоса стверджує, що в Брюсселі, Лондоні та Вашингтоні знають про "мирний план" африканських країн.