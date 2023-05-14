Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора
У суботу, 13 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Увечері звідси, з Рима, я говорив із Президентом Південно-Африканської Республіки. Говорив про формулу миру, про справедливість, про те, що наш світ має бути обʼєднаний правилами міжнародного права. Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками. Закликав пана Президента долучитися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки до спільної роботи для реалізації нашої формули миру", - сказав президент України Володимир Зеленський.
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11 травня посол США в Південно-Африканській республіці Рубен Бріджіті заявив, що країна, ймовірно, передала Росії зброю та боєприпаси для війни проти України - на повідомлення відреагував президент ПАР.
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13 травня під час офіційного візиту до Італії президент України Володимир Зеленський звернувся до очільниці уряду цієї країни Джорджи Мелоні з проханням посприяти поверненню примусово вивезених окупантами українських дітей.
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Зеленський і Папа Римський Франциск провели розмову про гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною.
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