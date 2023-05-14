Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Увечері звідси, з Рима, я говорив із Президентом Південно-Африканської Республіки. Говорив про формулу миру, про справедливість, про те, що наш світ має бути обʼєднаний правилами міжнародного права. Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками. Закликав пана Президента долучитися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки до спільної роботи для реалізації нашої формули миру", - сказав президент України Володимир Зеленський.