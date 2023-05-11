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Оновлено

Посол США заявив, що ПАР передала Росії зброю для війни в Україні. У Преторії відповіли

11 травня, 2023 четвер
19:13
Новини Окупанти

Посол США в Південно-Африканській республіці Рубен Бріджіті заявив, що країна, ймовірно, передала Росії зброю та боєприпаси для війни проти України - на повідомлення відреагував президент ПАР

Про це пише News24.

"США переконані в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна", - сказав дипломат.

"Серед речей, які ми відзначили, було причалювання вантажного судна до військово-морської бази Саймонстаун із 6 по 8 грудня 2022 року, яке, як ми впевнені, завантажило зброю та боєприпаси на це судно в Саймонстаун, коли воно поверталося до Росії", - додав він.

Бріджіті сказав журналістам, що уряд США серйозно поставився до цього питання.

Про те, наскільки точними є дані розвідки США про те, що ПАР постачала боєприпаси до Росії, посол сказав, що готовий поставити на це своє життя.

Відповідаючи на запитання в парламенті ПАР про ці звинувачення, президент Сиріл Рамафоса сказав, що його уряд вивчає повідомлення, інформує The Guardian.

"Це питання розглядається, і з часом ми зможемо про це говорити", - сказав він.

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