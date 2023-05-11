Посол США заявив, що ПАР передала Росії зброю для війни в Україні. У Преторії відповіли
Посол США в Південно-Африканській республіці Рубен Бріджіті заявив, що країна, ймовірно, передала Росії зброю та боєприпаси для війни проти України - на повідомлення відреагував президент ПАР
Про це пише News24.
"США переконані в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна", - сказав дипломат.
"Серед речей, які ми відзначили, було причалювання вантажного судна до військово-морської бази Саймонстаун із 6 по 8 грудня 2022 року, яке, як ми впевнені, завантажило зброю та боєприпаси на це судно в Саймонстаун, коли воно поверталося до Росії", - додав він.
Бріджіті сказав журналістам, що уряд США серйозно поставився до цього питання.
Про те, наскільки точними є дані розвідки США про те, що ПАР постачала боєприпаси до Росії, посол сказав, що готовий поставити на це своє життя.
Відповідаючи на запитання в парламенті ПАР про ці звинувачення, президент Сиріл Рамафоса сказав, що його уряд вивчає повідомлення, інформує The Guardian.
"Це питання розглядається, і з часом ми зможемо про це говорити", - сказав він.
- Раніше стало відомо, що ПАР хоче обійти вимогу суду в Гаазі про арешт президента Росії Путіна за ордером. Країна є підписантом Римського статуту й зобов'язана виконувати рішення МКС.
- Згодом ПАР заявила, що не виходитиме з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер для Путіна та неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе