ПАР проводить юридичні консультації для уникнення арешту Путіна в разі його приїзду на БРІКС, - Bloomberg
У Південно-Африканській Республіці вивчають варіанти уникнення арешту за ордером Міжнародного кримінального суду президента РФ Володимира Путіна у разі його візиту на саміт БРІКС
Про це повідомляє Bloomberg.
Південно-Африканська Республіка є підписантом Римського статуту, тому країна зобов'язана виконати наказ Міжнародного кримінального суду про арешт російського диктатора, який може приїхати на саміт БРІКС у серпні.
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"Ми чекаємо уточненого юридичного висновку з цього питання. Ми стурбовані становищем народу України. Ми хотіли б бути в такому становищі, коли могли б продовжувати взаємодіяти з обома країнами, щоб переконати їх у необхідності миру", - заявила міністр міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор.
За даними джерел Bloomberg, ПАР навряд заарештує Путіна або будь-якого іншого президента, який відвідує країну. Така позиція змушує посадовців вдатися до консультацій із юристами, щоби уникнути виконання ордера Міжнародного кримінального суду.
- 19 березня речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що ПАР усвідомлює свої зобов’язання за ордером МКС на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
- У Бразилії натякнули, що президента Росії Володимира Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.
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