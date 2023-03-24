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ПАР проводить юридичні консультації для уникнення арешту Путіна в разі його приїзду на БРІКС, - Bloomberg

24 березня, 2023 п'ятниця
17:27
війна з Росією Путін

У Південно-Африканській Республіці вивчають варіанти уникнення арешту за ордером Міжнародного кримінального суду президента РФ Володимира Путіна у разі його візиту на саміт БРІКС

Про це повідомляє Bloomberg.

Південно-Африканська Республіка є підписантом Римського статуту, тому країна зобов'язана виконати наказ Міжнародного кримінального суду про арешт російського диктатора, який може приїхати на саміт БРІКС у серпні.

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"Ми чекаємо уточненого юридичного висновку з цього питання. Ми стурбовані становищем народу України. Ми хотіли б бути в такому становищі, коли могли б продовжувати взаємодіяти з обома країнами, щоб переконати їх у необхідності миру", - заявила міністр міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор.

За даними джерел Bloomberg, ПАР навряд заарештує Путіна або будь-якого іншого президента, який відвідує країну. Така позиція змушує посадовців вдатися до консультацій із юристами, щоби уникнути виконання ордера Міжнародного кримінального суду.

  • 19 березня речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що ПАР усвідомлює свої зобов’язання за ордером МКС на арешт російського диктатора Володимира Путіна. 
  • У Бразилії натякнули, що президента Росії Володимира Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

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Африка
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санкції проти Росії
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