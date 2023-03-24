Про це повідомляє Bloomberg.

Південно-Африканська Республіка є підписантом Римського статуту, тому країна зобов'язана виконати наказ Міжнародного кримінального суду про арешт російського диктатора, який може приїхати на саміт БРІКС у серпні.

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"Ми чекаємо уточненого юридичного висновку з цього питання. Ми стурбовані становищем народу України. Ми хотіли б бути в такому становищі, коли могли б продовжувати взаємодіяти з обома країнами, щоб переконати їх у необхідності миру", - заявила міністр міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор.

За даними джерел Bloomberg, ПАР навряд заарештує Путіна або будь-якого іншого президента, який відвідує країну. Така позиція змушує посадовців вдатися до консультацій із юристами, щоби уникнути виконання ордера Міжнародного кримінального суду.