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Головна Світ Лула да Сілва в ООН просував китайсько-бразильський мирний план закінчення війни в Україні, - Reuters

Лула да Сілва в ООН просував китайсько-бразильський мирний план закінчення війни в Україні, - Reuters

Світлана Кравченко
25 вересня, 2024 середа
09:27
Світ Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва

Президент Бразилії Лула да Сілва під час відкриття засідання Генасамблеї ООН 24 вересня просував серед країн-учасників китайсько-бразильський "мирний план"

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, Сілва прагне, щоб цей документ 27 вересня підтримали представники 20 країн Глобального Півдня.  Бразильські дипломати розповіли, що над цим працює радник президента з зовнішньої політики Селсу Аморім.

Зазначається, що на зустрічі в Нью-Йорку будуть представники Об'єднаних Арабських Еміратів, Мексики, Південної Африки, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії.

"Мета полягає в тому, щоб вислухати, що можуть запропонувати ці країни, створити критичну масу й розглянути ці пункти", - кажуть бразильські чиновники. 

Що відомо про китайсько-бразильський "мирний план"

Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.

28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник пізніше повідомив, що Україна не отримувала попередження від Бразилії про її намір презентувати разом із Китаєм мирний план щодо завершення російсько-української війни.

3 вересня президент Південноафриканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса заявив, що підтримує "мирний план" з урегулювання російсько-української війни, запропонований Китаєм та Бразилією.

Водночас да Сілва заявив, що для його держави "важливо бути осторонь" війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту".

Теги:
Україна
Китай
ООН
Генасамблея ООН
Бразилія
Війна з Росією
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