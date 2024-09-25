Лула да Сілва в ООН просував китайсько-бразильський мирний план закінчення війни в Україні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, Сілва прагне, щоб цей документ 27 вересня підтримали представники 20 країн Глобального Півдня. Бразильські дипломати розповіли, що над цим працює радник президента з зовнішньої політики Селсу Аморім.

Зазначається, що на зустрічі в Нью-Йорку будуть представники Об'єднаних Арабських Еміратів, Мексики, Південної Африки, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії.

"Мета полягає в тому, щоб вислухати, що можуть запропонувати ці країни, створити критичну масу й розглянути ці пункти", - кажуть бразильські чиновники.

Що відомо про китайсько-бразильський "мирний план"

Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.

28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник пізніше повідомив, що Україна не отримувала попередження від Бразилії про її намір презентувати разом із Китаєм мирний план щодо завершення російсько-української війни.

3 вересня президент Південноафриканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса заявив, що підтримує "мирний план" з урегулювання російсько-української війни, запропонований Китаєм та Бразилією.

Водночас да Сілва заявив, що для його держави "важливо бути осторонь" війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту".