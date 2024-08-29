Посол Мельник: Бразилія не інформувала Україну про плани презентувати спільний мирний план із Китаєм
Україна не отримувала попередження від Бразилії про її намір презентувати разом з Китаєм мирний план щодо завершення російсько-української війни
Про це заявив посол України у Бразилії Андрій Мельник в інтерв’ю УП.
"Бразильці із нами цією ідеєю не ділилися. І це для нас виклик - відсутність довіри, коли ти йдеш до дипломатичного радника, чудово спілкуєшся, запитуєш, які плани, яка буде позиція (на Саміті миру – УП), але лише потім бачиш, що насправді вони готують альтернативний підхід", - наголосив Мельник.
Посол припустив, що спільний мирний план щодо врегулювання війни в Україні є взаємовигідним для Китаю та Бразилії:
За словами Мельника, КНР розуміє, що жоден план, який він готує, не буде підтриманий колективним Заходом, якщо це буде виключно китайський план, а Бразилія хоче за допомогою Китаю отримати для себе роль одного зі світових лідерів.
- Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру, за рівноправної участі всіх сторін.
- 28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.
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