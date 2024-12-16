Ізраїль вдарив по Тартусу в Сирії, де розташована військова база Росії, - ЗМІ
У ніч на понеділок, 16 грудня, ізраїльська авіація завдала ударів по військових об'єктах у прибережному сирійському місті Тартус, де розташована військова база РФ
Про це повідомляє The Times of Israel.
Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що ці удари стали "найсильнішими" в цьому регіоні з 2012 року.
Згідно з інформацією центру, ізраїльські літаки завдали ударів по низці об'єктів, включаючи підрозділи протиповітряної оборони та склади ракет класу "земля -земля".
У соціальних мережах почали ширитися кадри, на яких видно потужний вибух.
- У ніч на суботу, 14 грудня, Армія оборони Ізраїлю завдала численних авіаударів по сирійських тунельних комплексах, складах зброї та авіабазах поблизу Дамаска.
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