Ізраїль вдарив по Тартусу в Сирії, де розташована військова база Росії, - ЗМІ

Про це повідомляє The Times of Israel.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що ці удари стали "найсильнішими" в цьому регіоні з 2012 року.

Згідно з інформацією центру, ізраїльські літаки завдали ударів по низці об'єктів, включаючи підрозділи протиповітряної оборони та склади ракет класу "земля -земля".

У соціальних мережах почали ширитися кадри, на яких видно потужний вибух.