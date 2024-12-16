Правоохоронці затримали двох підлітків за підозрою у підриві вибухівки біля райвідділів поліції в Харкові

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, фігуранти виконуючи завдання російських спецслужб 8 та 9 грудня підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок подій ніхто не постраждав.

Йдеться про двох 15-річних мешканців Харкова – хлопця і дівчину. За інформацією СБУ, окупанти завербували їх через Telegram-канали. Правоохоронці встановили, що підозрювані діяли окремо один від одного, але за інструкцією спільного російського куратора.

"Так, для виконання "свого" завдання юнак власноруч підготував саморобну вибухівку. Для цього йому були надані детальні інструкції, зокрема, щоб він начинив вибуховий пристрій металевими кульками й встановив всередину детонатор для дистанційної активації", – йдеться в повідомленні

Водночас дівчина, за даними слідства, забрала вже готову вибухівку зі схованки. Потім кожен з фігурантів нібито замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції.

За даними правоохоронців, через ці вибухи агресор сподівався посіяти панічні настрої та розхитати суспільно-політичну ситуацію на Харківщині.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт). Попри юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення особливо тяжкого злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.