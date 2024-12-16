Вартість біткоїна вперше перевищила $106 тисяч
В понеділок, 16 грудня, вартість біткоїна вперше досягла рівня в $106,533 після заяв новообраного президента США Дональда Трампа про можливість створення крипторезерву
Про це пише Reuters.
На час написання новини біткоїн востаннє торгувався на рівні $104 462 (+3,2%). Водночас етеріум зріс на 1,5% до $3,965.
"Наступна цифра, до якої буде прагнути ринок – $110 тис. доларів. Відкату, на який багато хто чекав, просто не сталося, тому що тепер у нас є ця новина", – сказав аналітик IG Тоні Сайкамор.
Як зазначили у виданні, зараз криптовалюта опинилась в центрі уваги на тлі заяв Дональда Трампа про можливість створення стратегічного резерву криптовалют.
"Ми збираємося зробити щось велике з криптовалютою, тому що ми не хочемо, щоб Китай або хтось інший випередили нас. Ми хочемо бути на чолі", – сказав Трамп в інтерв'ю CNBC минулого тижня.
Відповідаючи на запитання, чи планує він створити криптовалютний резерв, подібний до нафтового, Трамп сказав: "Я думаю, що так".
- На початку грудня вперше в історії вартість біткоїна перевищила позначку у $100 тисяч.
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