Вартість біткоїна вперше перевищила $106 тисяч

Про це пише Reuters.

На час написання новини біткоїн востаннє торгувався на рівні $104 462 (+3,2%). Водночас етеріум зріс на 1,5% до $3,965.

"Наступна цифра, до якої буде прагнути ринок – $110 тис. доларів. Відкату, на який багато хто чекав, просто не сталося, тому що тепер у нас є ця новина", – сказав аналітик IG Тоні Сайкамор.

Як зазначили у виданні, зараз криптовалюта опинилась в центрі уваги на тлі заяв Дональда Трампа про можливість створення стратегічного резерву криптовалют.

"Ми збираємося зробити щось велике з криптовалютою, тому що ми не хочемо, щоб Китай або хтось інший випередили нас. Ми хочемо бути на чолі", – сказав Трамп в інтерв'ю CNBC минулого тижня.

Відповідаючи на запитання, чи планує він створити криптовалютний резерв, подібний до нафтового, Трамп сказав: "Я думаю, що так".