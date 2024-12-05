Уперше в історії вартість біткоїна перевищила $100 тисяч

Про це свідчать дані Binance.

За даними біржі, сьогодні вранці біткоїн перевищив позначку у $103 тис., втім після цього впав до $102 тис.

Як повідомляє Bloomberg, це сталося на тлі рішення новообраного президента США Дональда Трампа призначити криптоприхильника Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів та бірж (SEC). Його призначення розглядається як позитивний сигнал для криптоіндустрії.

"Досягнення $100 000 - це величезна віха для токена та криптоіндустрії в цілому. Ми очікуємо подальшого імпульсу звідси найближчими днями", - зазначила співзасновниця Orbit Markets Керолайн Маурон.

У виданні зазначають, що прихильники криптовалюти розглядають шестизначне число як підтвердження спірних тверджень про те, що біткоїн є сучасним засобом заощадження і хеджуванням інфляційного ризику. На думку критиків, цифровий актив не має жодної фундаментальної цінності та занадто схильний до спекулятивних примх, додають у Bloomberg.