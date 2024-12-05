Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Уперше в історії вартість біткоїна перевищила $100 тисяч

Уперше в історії вартість біткоїна перевищила $100 тисяч

Катерина Ганжа
5 грудня, 2024 четвер
08:59
Світ біткоїн

Уперше в історії вартість біткоїна перевищила позначку у $100 тисяч

Зміст

Про це свідчать дані Binance.

За даними біржі, сьогодні вранці біткоїн перевищив позначку у $103 тис., втім після цього впав до $102 тис.

Як повідомляє Bloomberg, це сталося на тлі рішення новообраного президента США Дональда Трампа призначити криптоприхильника Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів та бірж (SEC). Його призначення розглядається як позитивний сигнал для криптоіндустрії.  

"Досягнення $100 000 - це величезна віха для токена та криптоіндустрії в цілому. Ми очікуємо подальшого імпульсу звідси найближчими днями", - зазначила співзасновниця Orbit Markets Керолайн Маурон.

У виданні зазначають, що прихильники криптовалюти розглядають шестизначне число як підтвердження спірних тверджень про те, що біткоїн є сучасним засобом заощадження і хеджуванням інфляційного ризику. На думку критиків, цифровий актив не має жодної фундаментальної цінності та занадто схильний до спекулятивних примх, додають у Bloomberg.

  • Раніше повідомлялося, що станом на 21 листопада найпопулярніша у світі криптовалюта – біткоїн, досягла майже $99,4 тис.
Теги:
Новини
криптовалюта
біткоїн
Економіка
Читайте також:
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Автор Світлана Кравченко
3 грудня, 2024 вiвторок
Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США після заяви Трюдо, що мито на канадські товари у 25% зруйнує економіку країни
Автор Віталій Портников
3 грудня, 2024 вiвторок
Без Taurus не обійтися: цинічний візит Шольца до Києва
Дональд Трамп
Автор Марина Клюєва
2 грудня, 2024 понедiлок
Європа хоче показати Трампу, що не прийме мир за рахунок лише України і компроміс має бути реальним, - політичний аналітик Волох
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 грудня
09:35
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Наслідки нічної атаки РФ: на Київщині пошкоджені будинки й лінія електромережі
09:31
Нова американська адміністрація готова продемонструвати лідерство у справі відсічі агресії РФ, – Порошенко на зустрічі з Волцом
09:27
Міжнародний день волонтера
5 грудня - Міжнародний день волонтерів: подякуємо всім, хто допомагає за покликом серця
09:19
Донецька область, стела
Минулої доби росіяни поранили чотирьох мирних жителів Донеччини
09:09
blackout Куба
На Кубі стався черговий блекаут: мільйони людей залишилися без світла
09:00
PR
Святкова скринька: зустрічай зиму в найкращих українських традиціях разом з Авророю
08:55
ППО
Українська ППО вночі збила 30 з 44 БПЛА
08:49
Нідерланди_ прапор
ППО та кіберстійкість: Нідерланди виділять €22 млн допомоги для України
08:29
OPINION
Про наміри польської ПіС "засудити ідеологію ОУН-УПА": нічого особистого, це лише політика
08:24
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 168 боєзіткнень: РФ 22 рази штурмувала позиції ЗСУ на Курщині
08:11
Джаред Айзекман
Трамп планує призначити астронавта-мільярдера Айзекмана керівником NASA
08:03
OPINION
блог Сергій Таран
Чому "німецький варіант" перемир'я не має шансів
07:55
втрати окупантів
РФ втратила за добу 1580 окупантів, 13 танків і 22 бронемашини
07:49
Фрідріх Мерц
Опозиційний кандидат у канцлери Німеччини Мерц анонсував візит до Києва
07:44
знищені окупанти
Окупанти тонуть під час спроб висадитися на островах Дніпра на Херсонщині, - "Атеш"
07:28
армія КНДР
РФ залучає найманців з Північної Кореї до чергування на блокпостах у Курській області
07:23
війна з РФ, ЗСУ
Сили оборони звільнили селище на Донеччині, РФ просунулася біля 10 населених пунктів, - DeepState
07:10
Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник
Більшість енергооб’єктів України забезпечені другим рівнем захисту від атак РФ, - Міненерго
06:57
Андрій Єрмак
Українська делегація на чолі з Єрмаком провела у США зустріч з радниками Трампа, - Reuters
06:48
У Нью-Йорку застрелили керівника відомої страхової компанії США Браяна Томпсона: нападник утік
06:37
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ тримає у Чорному морі 2 ракетоносії: загальний залп - до 12 "калібрів"
06:33
сервісний центр МВС
Після журналістського розслідування в МВС пообіцяли перезавантажити роботу головного сервісного центру
05:52
Прапор США
Допомагали російським елітам уникати санкцій: США ввели обмеження проти учасників фінмережі TGR Group
05:08
Валерій Герасимов
Начальник генштабу РФ Герасимов після удару "Орешником" телефонував голові армії США Брауну, - NYT
04:25
Оновлено
грузія
У Грузії в офісах опозиції відбулися обшуки та затримання. У МВС прокоментували
03:53
ДТП у Дніпрі
Смертельна ДТП у Дніпрі, через яку загинула 10-річна дитина: неповнолітньому пасажирові обрали запобіжний захід
02:43
Відновлення тепла в Кривому Розі: у місто прибули додаткові ремонтні бригади з 11 областей
02:10
Ірак
Рада представників Іраку підтримала уряд у заходах щодо протистояння безпековим викликам
01:27
Нідерланди
У Нідерландах через переповнені в'язниці вирішили звільнити затриманих раніше
00:40
Габріелюс Ландсбергіс
"Ми витратили трильйони на Ірак та Афганістан": очільник МЗС Литви вважає розміри допомоги Україні "мізерними"
00:07
Прапор США
Чекати на припинення боїв в Україні для відновлення означає чекати надто довго, - спецпредставник США
00:05
Кіліан Мбаппе, Реал, Ла Ліга
"Реал" несподівано програв "Атлетіку" у Ла Лізі: Мбаппе не забив пенальті
2024, середа
4 грудня
23:37
вогонь, полум'я, пожежа
Українські воїни витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині, - DeepState
23:10
Ексклюзив
Такер Карлсон і Путін
Такер Карлсон не заважає Трампу формувати політику щодо РФ, - журналіст Цимбалюк
23:09
Сербія
Посли ЄС не змогли домовитися про продовження переговорів щодо вступу Сербії у Євросоюз, - ЗМІ
22:47
Ексклюзив
Федір Веніславський
"Питання політизовано": у Раді розглядають ситуацію щодо постачання несправних мін на фронт, - нардеп Веніславський
22:46
OPINION
Міністерство єдності: порятунок чи імітація?
22:24
У НАТО почали розглядати різні сценарії припинення війни РФ проти України, - Bloomberg
22:17
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
За 7-10 днів стане відомо, чи встоїть грузинське суспільство, - дипломат Огризко
21:36
Держдеп США
Держдеп США запроваджує візові обмеження щодо російських чиновників, які причетні до депортації українських дітей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV