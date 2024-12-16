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Сербська влада використовує шпигунські програми для стеження за журналістами та активістами, - правозахисники

Марія Науменко
16 грудня, 2024 понедiлок
09:13
Світ Сербія

Правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому стверджується, що поліція та спецслужби Сербії застосовують сучасні мобільні криміналістичні технології та нове шпигунське програмне забезпечення для незаконного стеження за журналістами, екологічними активістами та правозахисниками

Зміст

Про це інформує The Guardian.

Згідно з доповіддю, сербська влада використовує продукти ізраїльської компанії Cellebrite для доступу до даних з мобільних пристроїв, одночасно оснащуючи їх шпигунським програмним забезпеченням під назвою NoviSpy, що призначене для Android. Ці дії вважаються частиною ширшої стратегії державного контролю та репресії проти активістів.

Дінушіка Діссанаяке, заступниця регіонального директора Amnesty International в Європі зазначила, що продукти Cellebrite можуть мати серйозну загрозу, якщо їх використовують без належного правового контролю. Інструменти компанії дозволяють поліції та урядовим установам отримувати доступ до даних з різних пристроїв, включаючи новітні смартфони.

Попри те, що NoviSpy є менше інвазивним порівняно з такими програмами, як Pegasus, це шпигунське забезпечення все ще надає сербським органам можливості перехоплення особистих даних та віддаленого доступу до мікрофонів і камер телефонів.

У звіті навели приклади, як сербські правоохоронці використовували Cellebrite для зараження телефонів журналістів та активістів. Так, розслідувач Славіша Міланов, затриманий поліцією в лютому під приводом перевірки на алкоголь, виявив, що після затримання його мобільний пристрій був зламаний, а дані з нього видалені. Аналіз показав, що ці дії були здійснені за допомогою Cellebrite та NoviSpy.

Amnesty заявила, що поінформувала Android і Google про NoviSpy ще до публікації звіту, і шпигунське програмне забезпечення було видалено з уражених пристроїв Android. За її словами, Google також надіслав можливим цілям попередження про "підтримувану урядом атаку".

Компанія NSO Group, яка розробила Pegasus, не підтвердила, що Сербія є її замовником, але підкреслила, що несе відповідальність за дотримання прав людини. Cellebrite також не прокоментувала звіт Amnesty, проте заявила, що їх продукти повинні використовуватися тільки для законних цілей.

Cellebrite заявила, що її продукт є "цифровою платформою для проведення розслідувань, яка забезпечує правоохоронні органи технологіями, необхідними для захисту і порятунку життів, прискорення правосуддя і збереження конфіденційності даних".

Amnesty International закликала компанії, що займаються цифровою криміналістикою, "провести належну комплексну перевірку, щоб гарантувати, що їхні продукти не використовуються у спосіб, який сприяє порушенню прав людини".

  • Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Росія навчилася впливати на вибори за кордоном за допомогою нових технологій.
Теги:
Новини
Кримінал
політика
журналісти
Технології
Сербія
хакер
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