Росія навчилася впливати на вибори в Європі через нові технології, - Каллас

Про це пише Politico.

"Я бачу приклади з Румунії, а також інших країн, що росіяни дійсно розгадали секрет того, як впливати на вибори", – заявила Каллас.

Дипломатка зазначила, що дуже стурбована впливом нових технологій на демократію. За її словами, демократія ґрунтується на довірі, а якщо немає довіри до виборів, то "як можна довіряти результатам".

Каллас додає, що методи визначення справедливості та свободи виборів, які є сьогодні, застаріли. На її думку, вони не враховують нові технології, які використовуються для впливу на результати виборів.

"Я думаю, ми повинні поставитися до них дуже серйозно" – сказала євродипломатка.

Вибори у Румунії: що відомо

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали "ботоферми". Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія вказують на "державного оператора".

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.

На тлі цього парламент Болгарії оголосив про плани створити парламентську комісію для збору доказів російського впливу на країну.

