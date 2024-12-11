Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Росія навчилася впливати на вибори в Європі через нові технології, - Каллас

Росія навчилася впливати на вибори в Європі через нові технології, - Каллас

Світлана Кравченко
11 грудня, 2024 середа
12:03
Світ

Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Росія навчилася впливати на вибори за кордоном за допомогою нових технологій

Зміст

Про це пише Politico.

"Я бачу приклади з Румунії, а також інших країн, що росіяни дійсно розгадали секрет того, як впливати на вибори", – заявила Каллас.

Дипломатка зазначила, що дуже стурбована впливом нових технологій на демократію. За її словами, демократія ґрунтується на довірі, а якщо немає довіри до виборів, то "як можна довіряти результатам".

Каллас додає, що методи визначення справедливості та свободи виборів, які є сьогодні, застаріли. На її думку, вони не враховують нові технології, які використовуються для впливу на результати виборів.

"Я думаю, ми повинні поставитися до них дуже серйозно" – сказала євродипломатка.

Вибори у Румунії: що відомо

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали "ботоферми". Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія вказують на "державного оператора". 

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.

На тлі цього парламент Болгарії оголосив про плани створити парламентську комісію для збору доказів російського впливу на країну.
 

Теги:
Новини
Росія
ЄС
вибори
Румунія
Технології
Війна з Росією
Читайте також:
Ігор Клименко
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Працівники ТЦК мають право виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко
РФ Сирія
Автор Ольга Бабишена
10 грудня, 2024 вiвторок
Для виведення контингенту з сирійського Тартуса РФ залучила 2 великі десантні кораблі, - ЗМІ
Сумщина
Автор Юлія Лаврук
10 грудня, 2024 вiвторок
DeepState заявив про захід росіян на Сумщину: в Генштабі та ОВА спростували інформацію
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 грудня
12:26
Нацгвардія
Норвегія у 2025 році продовжить військову підготовку українських нацгвардійців
12:24
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих зросла до восьми, 22 людини поранені, серед них дитина
12:21
Стрічка "Ти — Космос" отримала два головні призи на міжнародному фестивалі фантастичних фільмів у Парижі
12:19
Урядова делегація України прибула до Берліна для зустрічі з керівництвом Німеччини й участі в бізнес-форумі
12:17
Колишньому нардепу Колесніченку заочно повідомили про підозру в держзраді
12:07
Новини Львова
Окупаційний "суд" у Донецьку оголосив вироки 9 захисникам Маріуполя
12:00
OPINION
Дурити партнерів: "слуги" планують залишити "правки Лозового"
11:57
Ексклюзив
Зеленський, Макрон, Трамп
Трамп уявлення не має, як завершити війну в Україні й що для цього потрібно робити, - Портников
11:41
Коронавірус
За перший тиждень зими майже 120 тис. українців перехворіли на грип, ГРВІ та коронавірус
11:28
Російських музикантів Noize MC та Монеточку номінували на Нобелівську премію миру - 2025, - росЗМІ
11:20
"Орешник" путін
Росія запустила нову дезінформаційну кампанію щодо ракет "Орешник"
11:20
ДОТ цьогоріч заощадив 17 млрд грн: їх спрямували на сухпаї, пальне та засоби індивідуального захисту
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Тиша на фронті можлива, якщо домовлятися про гарантії безпеки, а кредит у $20 млрд Київ не зможе витрачати на зброю. Акценти світових ЗМІ 11 грудня
11:14
1000 гривень
Виплати за програмою "Зимова єПідтримка" отримали вже понад 2 млн українців
11:09
електроенергія
Негода знеструмила 9 населених пунктів на Одещині: ситуація в енергосистемі 11 грудня
10:55
Канатна дорога в Києві
Через загибель юнака на канатній дорозі в Києві п'ятьом людям повідомили про підозру
10:44
Оленівка. Куратори зла. Документаальний фільм
Українські правозахисники звернулися в МКС щодо розслідування вбивства військовополонених в Оленівці
10:44
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Зеленський наголошував на гарантіях безпеки, Трамп говорив про негайне припинення вогню: Reuters дізналося подробиці зустрічі в Парижі
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:16
Передавав ворогу координати артпозицій ЗСУ під Слов’янськом: місцевого жителя підозрюють у держзраді
10:14
Оновлено
Сили оборони вночі уразили нафтобазу в Брянську, у Таганрозі поскаржилися на ракетну атаку
10:10
Огляд
Карта бойових дій за 4-11 грудня
Карта бойових дій за період 4-11 грудня: росіяни створили кілька смертельних пасток для ЗСУ на Курахівському й Новосілківському напрямках
10:02
OPINION
Імовірні вибори будуть спробою "другого туру" проросійського кандидата
09:54
Сергій Марченко
Марченко спрогнозував, як довго Україна зможе тримати оборону в разі припинення допомоги від США
09:48
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Згурець: вирішальне значення на полі бою має ефективна система управління, а не кількість особового складу та зброї
09:41
Китай та росія
Китай уперше за 4 місяці скоротив поставки товарів у РФ через проблеми з платежами
09:40
Роберт Кеннеді-молодший
У США нобелівські лауреати виступили проти запропонованого Трампом призначення Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я
09:33
Адміністрація Байдена вперше сконтактувала з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, - Reuters
09:19
Ексклюзив
знищені окупанти
Росіяни змінюють штурмову тактику на Лимано-Куп'янському напрямку, - головний сержант зенітно-ракетної батареї бригади "Рубіж"
09:12
Оновлено
Росіяни вдарили "Іскандерами" по Лозівському району Харківщини: постраждали 17 людей
09:11
дрон «Вектор»
Міноборони передало Силам оборони 1,2 млн дронів і обіцяє ще 100 тис. до кінця грудня
08:57
окупанти
Окупанти на Луганщині планують надавати землі військовим РФ з віддалених регіонів, - ОВА
08:51
У Брянську РФ згоріли два магістральні тепловози, що забезпечували логістичні потреби окупантів, - ГУР
08:35
Чи можна оновити дані через електронний кабінет?
Військові зможуть подавати рапорт на винагороду за знищену техніку РФ через "Армія+", - Міноборони
08:34
Нацполіція проводить слідчі дії
Нацполіція проводить слідчі дії щодо можливих зловживань посадовців Укрзалізниці в міжнародних перевезеннях
08:26
ексміністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон
Ексміністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон намагався вкоротити собі віку в СІЗО
08:19
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 208 боєзіткнень, окупанти понад 3,5 тис. разів обстріляли територію України
08:00
OPINION
Кремль "перевзувається" під нову владу в Дамаску
07:53
Оновлено
Вибух
Окупанти атакували дронами Херсонщину: загинула жінка, пʼятнадцять поранених
07:52
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Поліція Південної Кореї провела обшуки в офісі президента Юн Сок Йоля
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV