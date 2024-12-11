У Болгарії планують створити парламентську комісію для збору доказів російського впливу на країну

Про це заявив член партії "Ми продовжуємо зміни – демократична Болгарія" Івайло Мірчев у коментарі Euractiv.

Зазначається, що ця новина з’явилася після виявлення зв’язку між кластером компаній у Болгарії та мережею російського впливу, виявленою в Румунії під час скасованих президентських виборів.

"Російське цифрове агентство, яке керувало кампанією націоналіста (Каліна) Джорджеску в Румунії, пов’язане з понад 50 болгарськими компаніями, більшість із яких працюють у тій же галузі, зареєстровані в місті Пловдив і належать одній особі", - сказав Мірчев.

Він додав, що протягом багатьох років російська пропаганда проникала в Болгарію, головним чином через фінансування, пов’язане з афілійованими з Кремлем енергетичними компаніями.

"З непрацюючими службами та установами ми обговоримо можливість створення слідчого парламентського комітету для збору доказів російського впливу в Болгарії на всіх рівнях", - зауважив депутат.

Болгарська слідча група BG Elves, яка намагалася викрити мережі купівлі голосів на жовтневих виборах у Болгарії, повідомила про виявлення мережі болгарських компаній, що належать громадянину Грузії та пов’язані з поширенням проросійського впливу в Румунії.

Мережа походить від компанії, зареєстрованої у другому за величиною місті Болгарії, Пловдиві.

Розслідування BG Elves у Болгарії ґрунтується на журналістському запиті, опублікованому Snoop у Румунії 3 грудня, який ідентифікував ключову компанію, яка з’єднує мережі. Дана компанія зареєстрована за адресою в Пловдиві.

"З цього румунського звіту ми відстежили 51 компанію, зареєстровану на ім’я громадянина Грузії. Багато було створено в один день, переважно у 2024 році. У нас є офіційні електронні адреси, профілі у Facebook, номери телефонів і адреси багатьох співробітників цих фірм. Але їх справді сотні. І всі вони росіяни", – розповіли в BG Elves.

Організація розслідувань закликала болгарських журналістів-розслідувачів зосередитися на викритті механізмів російського впливу на соціальні мережі. Відповідно до зібраних даних, бізнес-кластер у Пловдиві щодня генерує сотні мільйонів показів у соціальних мережах, з найбільшим впливом у Румунії, Угорщині, Греції, Боснії та Болгарії.

Зареєстровані в Болгарії компанії беруть участь у масштабних рекламних кампаніях у соціальних мережах.

"Ці болгарські компанії, якими керують росіяни, значно вплинули на результати виборів у Румунії та Болгарії, а також у всій Європі. У цьому випадку ми бачимо, що враження від контенту, який вони просувають через свої канали, досягають у середньому кожного громадянина Болгарії до 10 разів на місяць. Але оскільки контент цільовий, ми буквально говоримо про бомбардування конкретних груп населення", - стверджує організація.