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У Болгарії планують створити парламентську комісію для збору доказів російського впливу на країну

Ксенія Золотова
11 грудня, 2024 середа
03:49
Світ Болгарія

Болгарські законодавці хочуть, щоб парламентська комісія розслідувала російський вплив

Зміст

Про це заявив член партії "Ми продовжуємо зміни – демократична Болгарія" Івайло Мірчев у коментарі Euractiv.

Зазначається, що ця новина з’явилася після виявлення зв’язку між кластером компаній у Болгарії та мережею російського впливу, виявленою в Румунії під час скасованих президентських виборів.

"Російське цифрове агентство, яке керувало кампанією націоналіста (Каліна) Джорджеску в Румунії, пов’язане з понад 50 болгарськими компаніями, більшість із яких працюють у тій же галузі, зареєстровані в місті Пловдив і належать одній особі", - сказав Мірчев.

Він додав, що протягом багатьох років російська пропаганда проникала в Болгарію, головним чином через фінансування, пов’язане з афілійованими з Кремлем енергетичними компаніями.

"З непрацюючими службами та установами ми обговоримо можливість створення слідчого парламентського комітету для збору доказів російського впливу в Болгарії на всіх рівнях", - зауважив депутат.

Болгарська слідча група BG Elves, яка намагалася викрити мережі купівлі голосів на жовтневих виборах у Болгарії, повідомила про виявлення мережі болгарських компаній, що належать громадянину Грузії та пов’язані з поширенням проросійського впливу в Румунії.

Мережа походить від компанії, зареєстрованої у другому за величиною місті Болгарії, Пловдиві.

Розслідування BG Elves у Болгарії ґрунтується на журналістському запиті, опублікованому Snoop у Румунії 3 грудня, який ідентифікував ключову компанію, яка з’єднує мережі. Дана компанія зареєстрована за адресою в Пловдиві.

"З цього румунського звіту ми відстежили 51 компанію, зареєстровану на ім’я громадянина Грузії. Багато було створено в один день, переважно у 2024 році. У нас є офіційні електронні адреси, профілі у Facebook, номери телефонів і адреси багатьох співробітників цих фірм. Але їх справді сотні. І всі вони росіяни", – розповіли в BG Elves.

Організація розслідувань закликала болгарських журналістів-розслідувачів зосередитися на викритті механізмів російського впливу на соціальні мережі. Відповідно до зібраних даних, бізнес-кластер у Пловдиві щодня генерує сотні мільйонів показів у соціальних мережах, з найбільшим впливом у Румунії, Угорщині, Греції, Боснії та Болгарії.

Зареєстровані в Болгарії компанії беруть участь у масштабних рекламних кампаніях у соціальних мережах.

"Ці болгарські компанії, якими керують росіяни, значно вплинули на результати виборів у Румунії та Болгарії, а також у всій Європі. У цьому випадку ми бачимо, що враження від контенту, який вони просувають через свої канали, досягають у середньому кожного громадянина Болгарії до 10 разів на місяць. Але оскільки контент цільовий, ми буквально говоримо про бомбардування конкретних груп населення", - стверджує організація.

Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали "ботоферми". Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія вказують на "державного оператора". 

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.

 

Теги:
Новини
Росія
Румунія
Болгарія
Війна з Росією
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