Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Чи піде на це Росія?": Центр близькосхідних досліджень про умови, на яких у Сирії можуть залишитися російські військові бази
Ексклюзив

"Чи піде на це Росія?": Центр близькосхідних досліджень про умови, на яких у Сирії можуть залишитися російські військові бази

Ірена Моляр
16 грудня, 2024 понедiлок
10:26
Світ

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, зауважив, що новий уряд Сирії у переговорах з РФ висуне низку умов, серед яких видача сирійського диктатора Башара Асада, повернення золота та грошей

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росія пробує вести переговори з новим урядом Сирії, принаймні росіяни поширюють інформацію, що начебто переговори тривають. Я можу підтвердити лише той факт, що вони пробують це робити. Цілком можливо, що їм вдається знаходити там якихось польових командирів, які готові публічно висловити нейтральну позицію щодо російських баз у Сирії", - прокоментував директор Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, станом на зараз немає ніякої підтвердженої інформації про те, що новий уряд Сирії розглядає можливість залишити на своїх територіях російські військові бази.

"Навіть якби собі уявити, що такі переговори йдуть, то однією з умов є видача Асада та багатьох тих очільників сирійського режиму, які винні у смертях тисяч людей, а також повернення Сирії золота і грошей. Навряд чи росіяни зможуть виконати такі умови. Відповідним чином ці питання можуть стати каменем спотикання у майбутніх переговорах", - резюмував Ігор Семиволос.

  • 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".
  • 16 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія уклала угоди для збереження своєї військової присутності на ключових базах у Сирії.
Теги:
Новини
Росія
Сирія
Башар Асад
російська армія
Читайте також:
Автор Ксенія Золотова
14 грудня, 2024 субота
ГУР: близько тисячі російських військових у Сирії колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма"
Дмитро Медведєв
Автор Марія Науменко
13 грудня, 2024 п'ятниця
"Бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу": Медведєв заявив, що Україна опинилася перед вибором
Юрій Захарєєв
Автор Влад Дідусь
14 грудня, 2024 субота
Українець Захарєєв, якого називають "спадкоємцем Ломаченка", вдало дебютував на професійному рівні
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 43.6
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
16 грудня
11:32
Україна Євросоюз
"Україна на найвищому порядку денному": Стефанішина про запрошення Зеленського на засідання Євроради
11:26
Ексклюзив
електроенергія, шахеди
Ексміністр енергетики Плачков пояснив, чому ворог намагається завдавати ударів по енергооб'єктах на заході України
11:21
Правова позиція України щодо конфіскації російських заморожених активів має підтримку політичних кіл у Брюсселі, - Стефанішина
11:14
Херсонська область
Росіяни від ранку атакують дронами Херсонщину: загинула жінка, є поранений
10:59
Правоохоронці затримали двох підлітків за підозрою у підриві вибухівки біля райвідділів поліції в Харкові
10:52
Ольга Стефанішина
Рішення про зниження мобілізаційного віку не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому, - Стефанішина
10:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія може залучити тіньовий флот до військових перевезень, та як волонтери захищають небо над українською столицею від БПЛА. Акценти світових ЗМІ 16 грудня
10:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:48
Оновлено
французький архіпелаг
На французьку Майотту обрушився найсильніший за століття шторм: кількість жертв, ймовірно, досягла тисячі
10:31
безпілотник, дрон
Дрони СБУ знищили ворожий склад боєприпасів на ТОТ Донеччини, – ЗМІ
10:03
Росія з КНДР
Підрозділи північнокорейської армії доукомплектовують після втрат на Курщині, – ГУР
10:00
СолоХа обурилась, що не пройшла на Нацвідбір, і заявила, що треба заборонити артистам брати участь удруге
10:00
OPINION
Чи читав Папа Франциск П'ятикнижжя?
09:49
Литва прапор
Литва закликала країни ЄС розробити спільну стратегію боротьби з російськими гібридними атаками
09:48
"Квартал 95" під час анонсу новорічного шоу показав карту України без Криму: ролик замінили
09:44
Оновлено
Shahed, шахеди, ППО. Ілюстративне фото
РФ запустила по Україні "шахеди": вибухи лунали в низці регіонів
09:13
Сербія
Сербська влада використовує шпигунські програми для стеження за журналістами та активістами, - правозахисники
08:59
ЗСУ
Українські військові з 2022 року надіслали омбудсмену майже 2 тис. скарг на військові частини
08:48
Ентоні Блінкен
Держсекретар США Блінкен обговорив з очільником МЗС Британії Леммі посилення військової допомоги Україні
08:48
ППО
Українська ППО за ніч збила 27 російських дронів
08:25
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 228 боєзіткнень: на Курщині Сили оборони відбили 38 ворожих атак
08:21
Ексклюзив
Ворог на початок грудня міг накопичити до 1,5 тис. ракет різного типу, - авіаексперт Долінце
08:16
OPINION
Роль Бойка та арестовичів — готувати ґрунт для проросійського месії
08:12
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президента Бразилії Лулу да Сілву виписали з лікарні: він вперше виступив перед публікою
08:04
OPINION
Реінкарнація Бойка: ці чорти повертаються завжди
07:50
біткоїн
Вартість біткоїна вперше перевищила $106 тисяч
07:38
ізраїль обстріл
Ізраїль вдарив по Тартусу в Сирії, де розташована військова база Росії, - ЗМІ
07:24
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Південнокорейський суд почав розгляд справи про імпічмент президента Юн Сок Йоля
07:21
Інфографіка
російська техніка
Війська РФ за добу втратили 1070 військових, 29 бронемашин і 12 танків
07:18
Оновлено
Чорне море
РФ завела кораблі до пунктів базування
07:00
Огляд
РЛС "Подлет"
Що таке РЛС "Подлет" – новітній російський радар, який українці систематично знищують, але ніяк не можуть захопити
06:53
Сирія
Росія збереже свою військову присутність у Сирії, - ISW
06:32
Оновлено
Естонія
Естонія заборонила в’їзд до країни 14 грузинським чиновникам, серед яких прем'єр Кобахідзе: у "Мрії" відреагували
05:58
Алжир
Алжир вважає, що Франція намагається дестабілізувати ситуацію в країні
2024, неділя
15 грудня
23:35
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президент Словаччини Пеллегріні заявив, що Україна "буде вимушена" піти на територіальні поступки
23:21
Мелітополь
В окупованому Мелітополі росіяни провели "начальні тренінги" для колаборантів, - ЦНС
23:04
Онуфрій на недільній проповіді (15.12.2024)
На 6-ту річницю Об'єднавчого собору ПЦУ Епіфаній знову закликав Онуфрія почати діалог "без всяких попередніх умов"
23:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Відносини між Україною і командою Трампа знаходяться в кризі, хоча його дії можуть бути ефективними, - Порошенко
22:46
Володимир Путін
Південна Африка каже, що не може запросити Путіна на саміт G20 у 2025 році
22:15
Ексклюзив
Порошенко
Зараз Україна знаходиться в більшій небезпеці, ніж 2022 року, - Порошенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV