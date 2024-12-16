"Чи піде на це Росія?": Центр близькосхідних досліджень про умови, на яких у Сирії можуть залишитися російські військові бази

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росія пробує вести переговори з новим урядом Сирії, принаймні росіяни поширюють інформацію, що начебто переговори тривають. Я можу підтвердити лише той факт, що вони пробують це робити. Цілком можливо, що їм вдається знаходити там якихось польових командирів, які готові публічно висловити нейтральну позицію щодо російських баз у Сирії", - прокоментував директор Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, станом на зараз немає ніякої підтвердженої інформації про те, що новий уряд Сирії розглядає можливість залишити на своїх територіях російські військові бази.

"Навіть якби собі уявити, що такі переговори йдуть, то однією з умов є видача Асада та багатьох тих очільників сирійського режиму, які винні у смертях тисяч людей, а також повернення Сирії золота і грошей. Навряд чи росіяни зможуть виконати такі умови. Відповідним чином ці питання можуть стати каменем спотикання у майбутніх переговорах", - резюмував Ігор Семиволос.