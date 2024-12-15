Засновник і власник імперії моди Mango Ісак Андіч загинув у результаті нещасного випадку в горах

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією правоохоронців, бізнесмен послизнувся і впав зі скелі на висоті понад 100 метрів під час прогулянки з родичами в печерах Монтсеррат поблизу Барселони.

"Його відхід залишає величезну порожнечу, але всі ми певним чином є його спадщиною і свідченням його досягнень. Від нас залежить... забезпечити, щоб Mango продовжував залишатися проєктом, яким Ісак пишався", - заявив генеральний директор Mango Тоні Руїс.

Довідково: Андік народився у Стамбулі, у 1960-х роках переїхав з родиною до північно-східного іспанського регіону Каталонії, а у 1984 році заснував компанію Mango. На момент смерті він обіймав посаду невиконавчого голови компанії.

За даними Forbes, його статки становили 4,5 млрд доларів.

Модель його бізнесу, що зробила його конкурентом Амансіо Ортеги, засновника Inditex, дозволила Mango досягти значних успіхів. У 2023 році компанія заробила 3,1 млрд євро, з яких 33% поступало з онлайн-продажів. Mango представлений на більш ніж 120 ринках по всьому світу.