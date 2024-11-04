Помер продюсер Майкла Джексона, лауреат премії "Ґреммі" Квінсі Джонс

Про це пише Variety.

На 92-му році життя помер Квінсі Джонс, який за свою 70-річну музичну кар'єру став відомий як артист, лідер групи, композитор, аранжувальник і музичний продюсер. Він пішов з життя у неділю, 3 листопада, ввечері у своєму будинку в Бел-Ейр, штат Каліфорнія, про що повідомив його представник Арнольд Робінсон. Причина смерті не розголошується.

"Сьогодні ввечері з розбитим серцем ми маємо поділитися новиною про смерть нашого батька і брата Квінсі Джонса. І хоча це неймовірна втрата для нашої родини, ми відзначаємо велике життя, яке він прожив, і знаємо, що такого, як він, ніколи не буде. Він справді єдиний у своєму роді, і ми будемо дуже за ним сумувати Ми відчуваємо втішення та величезну гордість, знаючи, що любов і радість, які були суттю його єства, були розділені зі світом через усе, що він створив. Завдяки його музиці та безмежній любові серце Квінсі Джонса б’ється вічно", - йдеться в заяві сім’ї Джонс.

Квінсі Джонс є лауреатом 6 премій "Ґреммі" за альбом 1990 року Back on the Block та був номінований на 27. Джонс став однією з найвидатніших постатей попмузики.

Він почав грати у джаз-клубах у 10-річному віці. У 18 років вступив до Бостонської музичної школи. Він продюсував альбоми Майкла Джексона Off The Wall з продажами 20 млн копій, Thriller, що став найбільш продаваним альбомом в історії музики з 51 млн копій, і Bad, який продали 30 млн копій.

За альбом Thriller (1982) Джонс отримав нагороду "Альбом року", а також відзнаку за Billie Jean, що залишається альбомом-бестселером усіх часів, а світові продажі оцінюються в понад 110 млн.

Джонс був першим афроамериканцем, який написав музику до великого кінофільму 1964 року "Ломбард", і отримав сім номінацій на "Оскар" за найкращу оригінальну музику та пісню. У 1995 році він отримав гуманітарну премію імені Жана Гершолта американської академії кінематографічних мистецтв і наук - ще одну першу для темношкірого артиста.

Він залишив свій слід на телебаченні як виконавчий продюсер ситкому NBC 1990-х "Принц із Беверлі-Гіллз", що приніс популярність Віллу Сміту. Він був продюсером ситкомів "У будинку" (In the House), документального фільму 1995 року "Історія рок-н-ролу" тощо.

У видавничому світі він відзначився тим, що заснував поважний хіп-хоп журнал Vibe, який у 1997 році породив телевізійну програму.

У 2014 році Джонс був названий філантропом року за версією Variety за те, до якої кількості справ він долучився.

Він є автором музики до 50 фільмів, зокрема і "Убити Білла" Квентіна Тарантіно.

