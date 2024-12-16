Литва закликала країни ЄС розробити спільну стратегію боротьби з російськими гібридними атаками

Про це повідомляє LRT.

Згідно з повідомленням, цю заяву він зробив під час виступу на конференції, ініційованій Чеською Республікою, щодо стримування та реагування на гібридні атаки з боку РФ.

"Росія використовує гібридні атаки, щоб відволікти нас від своєї агресивної війни проти України, відволікти наші ресурси в інше русло, залякати і розділити наші суспільства. Ми повинні шукати колективну відповідь, продовжувати підтримувати Україну і створювати стратегічні дилеми для Росії, використовуючи її вразливість і залежність", - зазначив очільник литовського зовнішньополітичного відомства.

Він запропонував звернутися до Європейської служби зовнішньої діяльності та Європейської комісії з метою ухвалення єдиної стратегії реагування на гібридні дії Москви.

Як зазначили у відомстві, Литва разом з Чехією, Естонією, Латвією, Польщею, Швецією та Румунією підготувала власну аргументовану пропозицію з цього питання, яку буде обговорено на січневому засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.