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Литва закликала країни ЄС розробити спільну стратегію боротьби з російськими гібридними атаками

Марія Науменко
16 грудня, 2024 понедiлок
09:49
Світ Литва прапор

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис закликав країни Європейського Союзу до розробки спільної стратегії для протидії гібридним атакам з боку Росії

Зміст

Про це повідомляє LRT.

Згідно з повідомленням, цю заяву він зробив під час виступу на конференції, ініційованій Чеською Республікою,  щодо стримування та реагування на гібридні атаки з боку РФ.

"Росія використовує гібридні атаки, щоб відволікти нас від своєї агресивної війни проти України, відволікти наші ресурси в інше русло, залякати і розділити наші суспільства. Ми повинні шукати колективну відповідь, продовжувати підтримувати Україну і створювати стратегічні дилеми для Росії, використовуючи її вразливість і залежність", - зазначив очільник литовського зовнішньополітичного відомства.

Він запропонував звернутися до Європейської служби зовнішньої діяльності та Європейської комісії з метою ухвалення єдиної стратегії реагування на гібридні дії Москви.

Як зазначили у відомстві, Литва разом з Чехією, Естонією, Латвією, Польщею, Швецією та Румунією підготувала власну аргументовану пропозицію з цього питання, яку буде обговорено на січневому засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

  • 10 грудня повідомлялось, що колишньому члену партії консерваторів Литви "Союз Вітчизни – Християнські демократи", учаснику "Союзу депортованих та політичних в'язнів" Едуарду Манову оголосили підозру у шпигунстві на користь Росії.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Європа
Литва
втручання Росії
Війна з Росією
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