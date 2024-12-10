Експредставник консервативної партії Литви роками професійно шпигував на користь РФ

Про це інформує LRT з посиланням на джерела агенції BNS.

Прокуратура Литви встановила, що Манов, маючи подвійне громадянство Литви та Росії, збирав інформацію і передавав її російським службам.

За словами прокурора, підозрюваний приїхав до Литви "із завданням" і здійснював шпигунську діяльність приблизно з 2018 року. Він не має робочих відносин із литовськими установами.

Заступник директора ДДБ зазначив, що підозрюваний – спеціально навчена російськими службами особа, яка використовувала для шпигунства складне комунікаційне обладнання.

Досудове розслідування розпочалося у січні 2024 року після встановлення особи, яка, згідно з даними розвідувальних органів, була завербована та надавала інформацію головному управлінню генштабу Росії. Наразі ведеться ідентифікація осіб, які були його спільниками.

За даними слідства, збір інформації підозрюваний вів за гроші та виїжджав для цього до зарубіжних країн. Ексконсерватист збирав несекретну, але чутливу інформацію, яка представляла інтерес для Росії та пов'язана з політичною ситуацією й актуальними подіями у Литві.



Манов міг мати доступ до керівників та чиновників, які беруть участь у діяльності партії, та навіть до глав уряду та міністрів.

Представники партії консерваторів заявили, що новина прокурорів стала для них несподіванкою. Тимчасова голова партії Радвіле Моркунайте-Мікуленене повідомила, що від правоохоронних органів не надходило сигналів про можливий випадок шпигунства всередині партії. Вона також зазначила, що особистість цієї людини їй невідома.