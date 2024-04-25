У Польщі до 2,5 року засудили російського шпигуна, який збирав інформацію про військові частини країни

Про це повідомляє Radio Gdansk.

Згідно з даними слідства, росіянин протягом семи років шпигував для РФ. У Польщі фігурант жив легально та діяв під прикриттям підприємця, зокрема - брав участь у групах історичної реконструкції. Там шпигун налагоджував контакти з чинними й відставними польськими військовими, від яких отримував інформацію.

Представниця окружної прокуратури в Гданську Гражина Вавринюк стверджує, що шпигунська діяльність засудженого була спрямована на військові частини в північно-східній частині держави.

"У її межах він виконував завдання, пов'язані з розпізнаванням важливих елементів збройних сил", - додала вона.

Відповідно до слідства, росіянин зокрема інформував про дислокацію окремих військових частин, їхню структуру та про тип використовуваної техніки й озброєння.