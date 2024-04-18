У Німеччині затримали двох російських шпигунів, які планували зірвати військову підтримку для України
У Баварії затримали двох шпигунів, які працювали на спецслужби Росії та хотіли влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб підірвати підтримку України
Про це повідомляє Spiegel.
Зазначається, що головним підозрюваним виявився 39-річний росіянин німецького походження Дітер С. з Баварії. Федеральна прокуратура звинувачує його у тому, що він діяв як агент секретної служби для диверсійних цілей на військових об'єктах.
За даними видання, він погодився здійснити підпали та напади з вибухівкою на військову інфраструктуру, збройові заводи та промислові об’єкти. У центрі уваги були, зокрема, транспортні шляхи, які використовуються для перевезення вантажів військового призначення.
"Метою запланованих атак було зрештою підірвати німецьку підтримку України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, один з об'єктів, за якими шпигували затримані, розташований у Графенвері в Баварії. Там є важливий військовий полігон, де армія США тренує українських військових, наприклад, на основних бойових танках Abrams.
- Служба безпеки затримала та повідомила про підозру чоловіку, який наводив російські ракети та безпілотники на Дніпро.
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