У Німеччині затримали двох російських шпигунів, які планували зірвати військову підтримку для України

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що головним підозрюваним виявився 39-річний росіянин німецького походження Дітер С. з Баварії. Федеральна прокуратура звинувачує його у тому, що він діяв як агент секретної служби для диверсійних цілей на військових об'єктах.

За даними видання, він погодився здійснити підпали та напади з вибухівкою на військову інфраструктуру, збройові заводи та промислові об’єкти. У центрі уваги були, зокрема, транспортні шляхи, які використовуються для перевезення вантажів військового призначення.

"Метою запланованих атак було зрештою підірвати німецьку підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, один з об'єктів, за якими шпигували затримані, розташований у Графенвері в Баварії. Там є важливий військовий полігон, де армія США тренує українських військових, наприклад, на основних бойових танках Abrams.