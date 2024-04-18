Наводив російські цілі на Дніпро: СБУ затримала підозрюваного

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився фахівець у сфері IT-технологій. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі "Вконтакте" дописи на підтримку РФ.

Так, чоловік намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Також він фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ та передавав їх одному з відомих блогерів путінської партії "Єдина Росія", який проживає в РФ.

"Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.