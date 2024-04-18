Наводив російські цілі на Дніпро: СБУ затримала підозрюваного
Служба безпеки затримала та повідомила про підозру чоловіку, який наводив російські ракети та безпілотники на Дніпро
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився фахівець у сфері IT-технологій. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі "Вконтакте" дописи на підтримку РФ.
Так, чоловік намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Також він фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ та передавав їх одному з відомих блогерів путінської партії "Єдина Росія", який проживає в РФ.
"Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з РФ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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