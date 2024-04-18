Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Наводив російські цілі на Дніпро: СБУ затримала підозрюваного

Наводив російські цілі на Дніпро: СБУ затримала підозрюваного

18 квітня, 2024 четвер
10:12
Кримінал

Служба безпеки затримала та повідомила про підозру чоловіку, який наводив російські ракети та безпілотники на Дніпро

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився фахівець у сфері IT-технологій. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі "Вконтакте" дописи на підтримку РФ.

Так, чоловік намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Також він фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ та передавав їх одному з відомих блогерів путінської партії "Єдина Росія", який проживає в РФ.

"Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки  ракетно-дронових ударів по Дніпру", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Застереженнявідповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки України затримала колишню працівницю Укрпошти, яка під час окупації Ізюма, що на Харківщині, співпрацювала з ворогом і стала очільницею "філії роспошти".
Теги:
Дніпро
СБУ
Війна з Росією
Читайте також:
Роман Безсмертний
16 квітня, 2024 вiвторок
На найближчому зібранні буде голосуватися ленд-ліз для України: Безсмертний про пакет допомоги США для України
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС
16 квітня, 2024 вiвторок
Patriot не може брати таку ціль: авіаційний експерт Криволап розповів, чим РФ знищила Трипільську ТЕС
російський гелікоптер Мі-28
17 квітня, 2024 середа
"Дуже серйозно детонувало": капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ про те, чому удар по аеродрому в Джанкої важливий
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.39
    Купівля 39.39
    Продаж 39.9
  • EUR
    Купівля 42.11
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 квітня
11:01
новини
Росіяни зранку вдарили по Селидовому: загинула жінка
10:53
«20 днів у Маріуполі»
Український фільм "20 днів у Маріуполі" показали в Європарламенті
10:46
Німеччина
У Німеччині затримали двох російських шпигунів, які планували зірвати військову підтримку для України
10:16
Ексклюзив
У росіян за Уралом є безліч старої бронетехніки, - генерал-лейтенант Романенко
10:13
Зібрали 5,6 млн грн: Надя Дорофєєва і Міша Лебіга презентували спільну пісню і встановили рекорд переглядів українського Twitch
10:06
OPINION
Василь Зима
Єрмак з мішками у Time. Сподіваюся, мішки не з грішми...
10:04
G7
Країни G7 не розморозять активи РФ до відшкодування втрат Україні
09:58
Оновлено
Володимир Зеленський
"Це може зупинити тільки ППО": Зеленський під час засідання Євроради заявив про можливі удари РФ по українських АЕС
09:19
Віцеканцлер Німеччини Габек
Віцеканцлер Німеччини Габек прибув з візитом до Києва
09:16
Оновлено
Удар по Чернігову 17.04.24
Атака 17 квітня: у Чернігові завершили розбір завалів, загинуло 18 людей
09:14
сили ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 13 "шахедів"
09:03
Анджей Дуда та Дональд Трамп
Дуда провів приватну зустріч з Трампом у Нью-Йорку
09:02
Оновлено
Майк Джонсон
Джонсон винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні 20 квітня. Байден пообіцяв негайно підписати документ
09:00
Пресреліз
Дмитро Луп'як
Учитель із Вінниці став лавреатом премії "Ранкові зорі" й виграв 10 тис. грн
08:42
війна з Росією, діти
Через агресію РФ загинули 543 дитини, 1296 отримали поранення
08:33
Лисичанськ
Колишній російський військовий розстріляв двох жителів окупованого Лисичанська
08:31
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ вдарив по об'єктах "Хезболли" в Лівані
08:30
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. На Франківщині впали уламки
08:28
Ексклюзив
Юнармія
Росіяни пропагандою створюють "машини для вбивств" з дитинства, - депутат Маріупольської міськради
08:20
вугілля порт
Австралійська гірничодобувна компанія виходить з ринку РФ
08:02
OPINION
Олег Манчура
Чому вважають, що на граблях танцюють лише українці?
07:54
Оновлено
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про знищення 46 повітряних цілей у трьох областях
07:46
Олександр Сирський
Сирський провів розмову із командувачем ЗС США в Європі
07:39
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
ЗСУ за добу ліквідували 910 окупантів, 13 артсистем та 3 танки
07:35
Анонс
"Астон Вілла", Ліга конференцій
Ліга конференцій: розклад повторних матчів чвертьфіналу
07:25
"Реал", Андрій Лунін
Лунін наголосив на "складній ситуації" в Україні після виграної серії пенальті в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів
07:03
Іран
Лідери ЄС готують нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль
07:00
Анонс
Анатолій Трубін, Бенфіка - Реал Сосьєдад
Ліга Європи: розклад повторних матчів чвертьфіналу
06:46
"Під Харковом загинули Буданов та Сирський": РФ розганяє черговий фейк
06:19
Сергій Марченко
З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від партнерів $83,7 млрд
05:56
світ Індонезія виверження вулкана
В Індонезії почалося виверження вулкана: евакуйовано декілька сіл
05:36
мзс Росії
У Росії розробили концепцію гібридної війни з Заходом, - WP
05:08
на фото Шарль Мішель у реабілітаційному центрі
"Постачання зброї та ППО в Україну питання не місяців, а днів", - Шарль Мішель
04:40
Путін і Кім Чен Ин
Росія, Китай, Іран та їх сателіти пов'язані не ідеологією, а відчаєм, - WP
04:12
Російські хакери
Хакери з РФ атакували об'єкти водозабезпечення у Європі та США, - Wired
03:44
У Росії після обстрілів ЗСУ авіабази у Джанкої очікують ударів по Кримському мосту
03:16
Оновлено
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада заклала у бюджет на 2024 рік кошти на допомогу Україні: подробиці
02:48
росія хакер
Росія активізувала кампанію з втручання у вибори в США, - заява Microsoft
02:20
У Британії запровадять заборону продажу сигарет народженим після 2009 року
01:52
Кирило Буданов
Буданов запевнив, що в України є план зменшення військової міці РФ, - WP
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV