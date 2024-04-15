СБУ оголосила підозру експрацівниці Укрпошти, яка під час окупації Ізюма поширювала пропагандистські газети

Про це повідомляє СБУ.

Відомо, що під час окупації частини Харківщини фігурантка, яка працювала в одному з відділень Укрпошти, запропонувала росіянам допомогу. За це вона була влаштована ворогом до окупаційної адміністрації РФ.

"Там вона стала очільницею місцевої "філії роспошти". В рядах загарбницької установи фігурантка організовувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора по домівках мешканців громади", - розповідають в СБУ.

Зазначено, що жінка також змушувала підлеглих у приміщенні захопленого відділення пошти роздавати примірники "видань" росіян. Водночас підозрювана намагалася ввести в обіг конверти й поштові марки з кремлівською символікою.

Після звільнення міста українськими захисниками жінка хотіла уникнути правосуддя та "залягла на дно".

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться в повідомленні.

Наразі фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.