СБУ оголосила підозру експрацівниці Укрпошти, яка під час окупації Ізюма поширювала пропагандистські газети
Служба безпеки України затримала колишню працівницю Укрпошти, яка під час окупації Ізюма, що на Харківщині, співпрацювала з ворогом і стала очільницею "філії роспошти"
Про це повідомляє СБУ.
Відомо, що під час окупації частини Харківщини фігурантка, яка працювала в одному з відділень Укрпошти, запропонувала росіянам допомогу. За це вона була влаштована ворогом до окупаційної адміністрації РФ.
"Там вона стала очільницею місцевої "філії роспошти". В рядах загарбницької установи фігурантка організовувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора по домівках мешканців громади", - розповідають в СБУ.
Зазначено, що жінка також змушувала підлеглих у приміщенні захопленого відділення пошти роздавати примірники "видань" росіян. Водночас підозрювана намагалася ввести в обіг конверти й поштові марки з кремлівською символікою.
Після звільнення міста українськими захисниками жінка хотіла уникнути правосуддя та "залягла на дно".
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться в повідомленні.
Наразі фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 15 квітня Служба безпеки затримала чоловіка, який збирав для ворога інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони на Одещині і Черкащині.
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