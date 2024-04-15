Збирав дані для росіян про розміщення ППО: мешканцю Черкас загрожує до 8 років тюрми

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, інформатором виявився 47-річний мешканець Черкас, ідеологічний прихильник рашизму.

Після повномасштабного вторгнення РФ чоловік сподівався, що його "роботу" помітять рашисти, тому почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані фігурант поширював у відкритому доступі.

Зазначається, що СБУ викрила злочинні наміри мешканця Черкас ще на початковому етапі його діяльності. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта було виявлено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтями про несанкціоноване поширення інформації направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану, та про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників,

Чоловікову нараз обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.