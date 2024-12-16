"До 29 грудня багато що може статися": глава дипломатії ЄС Каллас прокоментувала "президентські вибори" у Грузії
Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала "обрання президента" Грузії - колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, кандидатуру якого висунув почесний голова керівної "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі
Про це вона розповіла після прибуття на своє перше на посаді засідання глав МЗС держав ЄС, передає "Європейська правда".
"Коли йдеться про президентські вибори, то президент наразі на посаді до 29 грудня. І до цього часу багато що може трапитися", – зауважила Каллас.
За її словами, міністри закордонних справ обговорюватимуть на зустрічі ситуацію в Грузії та можливі санкції проти представників влади, причетних до придушень протестів.
"Ми мали ці обговорення, і, звісно ж, ми – 27 демократій з власними ідеями, тому це потребує часу. Але так, ми запропонували санкційний список людей, які застосовують силу і насильство щодо опозиції. Ми також поговоримо про безвізовий режим, як його обмежити – є країни, які хочуть від Єврокомісії, щоб вона виступила з такою пропозицією", - заявила очільниця дипломатії ЄС.
- У суботу, 14 грудня, у парламенті Грузії відбулися вибори президента. Їхню легітимність не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція, під будівлею парламенту зібралися протестувальники. У результаті виборча колегія обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі.
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