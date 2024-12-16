Підрозділи північнокорейської армії доукомплектовують після втрат на Курщині, – ГУР
Після втрат у штурмах на Курщині підрозділи армії КНДР доукомплектовують свіжим особовим складом для продовження активних бойових дій
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Там зазначили, що впродовж 14 та 15 грудня в районах сіл Пльохово, Ворожба та Мартинівка Курської області РФ підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.
Крім того, за даними ГУР, у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.
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"У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на Курщині", – зазначили в розвідці.
- У суботу, 14 грудня 2024 року, президент України Володимир Зеленський вперше офіційно заявив про участь бійців КНДР в наступальних діях на українські позиції в межах Курщини і, як наслідок, про "помітні втрати" з їхнього боку.
- Того ж дня українська військова розвідка ГУР назвала чисельність перших втрат вояків із КНДР – 200 осіб. До того ж за даними української сторони, солдати Кім Чен Ина помилково знищили 8 кадировців.
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