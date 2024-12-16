Підрозділи північнокорейської армії доукомплектовують після втрат на Курщині, – ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Там зазначили, що впродовж 14 та 15 грудня в районах сіл Пльохово, Ворожба та Мартинівка Курської області РФ підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

Крім того, за даними ГУР, у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.

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"У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на Курщині", – зазначили в розвідці.