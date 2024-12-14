Росіяни почали застосовувати солдатів з КНДР у штурмах на Курщині, – Зеленський
Україна має дані про те, що росіяни почали застосувати північнокорейських військових у штурмах на Курщині та ймовірно планують залучити їх на інших ділянках фронту
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, на сьогодні є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах помітну кількість солдатів з Північної Кореї. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області.
"Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні", – повідомив Зеленський.
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Він наголосив, що Росія фактично втягнула у війну ще одну державу, та додав, що очільник Кремля Володимир Путін "робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну".
"Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні", – зазначив президент.
Зеленський також підкреслив, що Україна буде захищатися, зокрема, проти військових з КНДР і надалі співпрацюватиме з партнерами, аби зупинити війну.
Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР
Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.
Президент Зеленський 1 листопада заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї. Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.
Заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх 9 грудня розповіла, що даними за американського оборонного відомства, північнокорейські військові досі перебувають у Курській області РФ і готові вступити у бій за потреби.
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