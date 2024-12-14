Росіяни почали застосовувати солдатів з КНДР у штурмах на Курщині, – Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на сьогодні є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах помітну кількість солдатів з Північної Кореї. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області.

"Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні", – повідомив Зеленський.

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Він наголосив, що Росія фактично втягнула у війну ще одну державу, та додав, що очільник Кремля Володимир Путін "робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну".

"Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні", – зазначив президент.

Зеленський також підкреслив, що Україна буде захищатися, зокрема, проти військових з КНДР і надалі співпрацюватиме з партнерами, аби зупинити війну.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.