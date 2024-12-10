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У Пентагоні розповіли про ситуацію з військовими КНДР на Курщині

Ольга Бабишена
10 грудня, 2024 вiвторок
05:02
Війна з Росією Пентагон

За даними американського оборонного відомства, північнокорейські військові досі перебувають у Курській області РФ і готові вступити у бій за потреби

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Про це розповіла заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ. 

За її словами, солдати КНДР продовжують перебувати у Курській області Росії, втім, за даними США, безпосередньої участі у бойових діях проти України вони не брали. 

"Ми знаємо, що вони готові вступити в бій і продовжуємо моніторити ситуацію", - підсумувала Сінгх.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич також підтвердив перші бої між українськими та північнокорейськими військовими. 

Видання Financial Times повідомило, що ЗСУ поранили генерала КНДР в Курській області РФ.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
Пентагон
США
Курськ
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