Вояки Кім Чен Ина під час бою не надають одне одному першу допомогу й не ховаються від вибухів: спостереження українського військового

Про це він написав у себе в телеграмі.

"З того, що я вчора побачив, мені здалось, що північнокорейці не надають першої допомоги своїм пораненим. Бачив сцену: у скупчення з 3 корейців прилітає FPV, двоє падають і не встають, але подають ознаки життя. Третій на них подивився, постояв, почекав, поки підійдуть інші, і пішов разом з ними далі по полю. Разом із цим окремі північнокорейці збирали своїх в полі й тягли їх на ношах по землі назад тим же маршрутом, по якому вони підходили. Бачив, як один натовп ще живих іде паралельно з потоком тих, хто волочив тіла. Такий собі конвеєр смерті", - зазначає Макаров.

Читайте також: Сувора дисципліна та любов до порнографії: якими є північнокорейські солдати, що воюють проти України. Пояснюємо

Також, як він стверджує, північнокорейці погано орієнтуються в небезпеці від артилерійських обстрілів та дронів.

"Іноді я спостерігав, як у 20 метрах від їхніх груп розривається снаряд, на що ті ніяк не реагували і продовжували йти в тому ж темпі", - розповідає український військовослужбовець.

"Враження таке, що вони ще не зрозуміли, чого варто боятись на війні", - наголошує Макаров.

Своєю чергою засновник підрозділу ударних і розвідувальних БПЛА "Птахи Мадяра" Роберт Бровді продемонстрував 15 грудня відео знищених його людьми північнокорейців, тіла яких лежать у ряд на землі.