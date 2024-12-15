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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Вояки Кім Чен Ина під час бою не надають одне одному першу допомогу й не ховаються від вибухів: спостереження українського військового

Вояки Кім Чен Ина під час бою не надають одне одному першу допомогу й не ховаються від вибухів: спостереження українського військового

Анатолій Буряк
15 грудня, 2024 неділя
19:46
Війна з Росією Кім Чен Ин інспектує війська КНДР

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Макаров у неділю, 15 грудня 2024 року, оприлюднив власні спостереження про особливості перших атак за участю північнокорейських солдатів у Курській області РФ

Зміст

Про це він написав у себе в телеграмі.

"З того, що я вчора побачив, мені здалось, що північнокорейці не надають першої допомоги своїм пораненим. Бачив сцену: у скупчення з 3 корейців прилітає FPV, двоє падають і не встають, але подають ознаки життя. Третій на них подивився, постояв, почекав, поки підійдуть інші, і пішов разом з ними далі по полю. Разом із цим окремі північнокорейці збирали своїх в полі й тягли їх на ношах по землі назад тим же маршрутом, по якому вони підходили. Бачив, як один натовп ще живих іде паралельно з потоком тих, хто волочив тіла. Такий собі конвеєр смерті", - зазначає Макаров.

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Також, як він стверджує, північнокорейці погано орієнтуються в небезпеці від артилерійських обстрілів та дронів.

"Іноді я спостерігав, як у 20 метрах від їхніх груп розривається снаряд, на що ті ніяк не реагували і продовжували йти в тому ж темпі", - розповідає український військовослужбовець.

"Враження таке, що вони ще не зрозуміли, чого варто боятись на війні", - наголошує Макаров.

Своєю чергою засновник підрозділу ударних і розвідувальних БПЛА "Птахи Мадяра" Роберт Бровді продемонстрував 15 грудня відео знищених його людьми північнокорейців, тіла яких лежать у ряд на землі.

Теги:
Новини
КНДР
російська армія
Кім Чен Ин
Військові новини
втрати окупантів
Курськ
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