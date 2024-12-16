Близько мільйона українців мають статус УБД, - Мінветеранів

Про це розповіла Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Кількість відома: це близько мільйон осіб, які мають статус учасника бойових дій, і понад 100 тис. - особи, які мають статус особи з інвалідністю", - стверджує вона.

За словами міністерки, у Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року визначені три пріоритети: відновлення людського капіталу й соціальний добробут ветерана, повага й вшанування, а також обороноздатність.

"І зараз, крім цього обласні військові адміністрації розробляють регіональні плани", - додала Калмикова.