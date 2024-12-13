Україна впроваджує автоматичне надання статуту УБД

Про це розповіла міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

"Військовослужбовці виконують бойові завдання, все інше — бере на себе держава. Ми впроваджуємо автоматичне надання статусу, яке виключає навіть необхідність подання заяви. Жодних бюрократичних перешкод, ніяких паперових документів або додаткових звернень у різні установи", - сказала вона.

У відомстві нагадують, що раніше процес вимагав зокрема подання паперових документів і збирання численних погоджень. Натомість нові цифрові підходи зроблять процедуру простішою, забезпечивши швидке та зручне отримання статусу учасника бойових дій.

Зазначено, що відомість про участь у бойових діях вноситимуть уповноважені військових частин.

Після того як захисник чи захисниця отримають статус УБД, вони зможуть згенерувати е-Посвідчення в Дії.

"Важливо, генерація е-Посвідчення у застосунку Дія без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня 2025 року", - додають у Міністерстві.

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