Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ворог на початок грудня міг накопичити до 1,5 тис. ракет різного типу, - авіаексперт Долінце
Ексклюзив

Ворог на початок грудня міг накопичити до 1,5 тис. ракет різного типу, - авіаексперт Долінце

Ірена Моляр
16 грудня, 2024 понедiлок
08:21
Війна з Росією

Богдан Долінце, авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі, зазначив, що у РФ щомісяця можуть виготовляти по 150 одиниць ракет як середньої, так і малої дальності

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо масованого застосування ворогом ракет, то треба відштовхуватися від можливостей їх виготовлення та зберігання у РФ. Якщо говорити про фактичне виготовлення окремого типу ракет, то мова йде про близько 25-30 одиниць на місяць. А щодо всіх типів ракет, то у РФ можуть виготовляти по 150 ракет на місяць. Звісно, якщо противник не використовує ці ракети, то він їх накопичує", - зауважив авіаексперт.

За його словами, з кінця серпня, коли була остання масована атака, і до сьогодні не було подібного застосування ракет, що свідчить про накопичення ворогом ракет протягом цього всього часу.

"Коли ми говоримо про виготовлення ракет близько 150 одиниць на місяць, то мова йде про ракети середньої дальності. Разом з такими ракетами у РФ виготовляються ракети й малої дальності, а саме керовані авіаційні ракети, які так само виробляють у кількості 150-200 одиниць. Тобто виходячи з цих оцінок, то на початок грудня ворог мав на своїх складах зберігання понад 1,5 тис. ракет різного типу, що дозволяє йому здійснювати масовані атаки", - резюмував Богдан Долінце.

  • Раніше військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповідав, що Росія випустила 200 балістичних ракет по Україні у 2024 році, половина з яких північнокорейського виробництва.
  • Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Росія намагається розширити потужності з виробництва ракет середньої дальності.
Теги:
Новини
Росія
ВПК
ракетний удар
Читайте також:
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Автор Влад Дідусь
13 грудня, 2024 п'ятниця
Ваші коментарі ображають військових, які щоденно б’ються на полі бою: 47 ОМБр оприлюднила заяву після відео Маркуса
Дональд Трамп і Майк Волтц
Автор Катерина Ганжа
15 грудня, 2024 неділя
У команді Трампа відреагували на ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я" в Україні
Автор Ксенія Золотова
14 грудня, 2024 субота
ГУР: близько тисячі російських військових у Сирії колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма"
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
16 грудня
08:48
ППО
Українська ППО за ніч збила 27 російських дронів
08:48
Ентоні Блінкен
Держсекретар США Блінкен обговорив з очільником МЗС Британії Леммі посилення військової допомоги Україні
08:28
Оновлено
Shahed, шахеди, ППО. Ілюстративне фото
РФ запустила по Україні "шахеди": вибухи лунали в низці регіонів
08:25
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 228 боєзіткнень: на Курщині Сили оборони відбили 38 ворожих атак
08:16
OPINION
Роль Бойка та арестовичів — готувати ґрунт для проросійського месії
08:12
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президента Бразилії Лулу да Сілву виписали з лікарні: він вперше виступив перед публікою
08:04
OPINION
Реінкарнація Бойка: ці чорти повертаються завжди
07:50
біткоїн
Вартість біткоїна вперше перевищила $106 тисяч
07:38
ізраїль обстріл
Ізраїль вдарив по Тартусу в Сирії, де розташована військова база Росії, - ЗМІ
07:24
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Південнокорейський суд почав розгляд справи про імпічмент президента Юн Сок Йоля
07:21
російська техніка
Війська РФ за добу втратили 1070 військових, 29 бронемашин і 12 танків
07:18
Оновлено
Чорне море
РФ завела кораблі до пунктів базування
07:00
Огляд
РЛС "Подлет"
Що таке РЛС "Подлет" – новітній російський радар, який українці систематично знищують, але ніяк не можуть захопити
06:53
Сирія
Росія збереже свою військову присутність у Сирії, - ISW
06:32
Оновлено
Естонія
Естонія заборонила в’їзд до країни 14 грузинським чиновникам, серед яких прем'єр Кобахідзе: у "Мрії" відреагували
05:58
Алжир
Алжир вважає, що Франція намагається дестабілізувати ситуацію в країні
2024, неділя
15 грудня
23:35
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президент Словаччини Пеллегріні заявив, що Україна "буде вимушена" піти на територіальні поступки
23:21
Мелітополь
В окупованому Мелітополі росіяни провели "начальні тренінги" для колаборантів, - ЦНС
23:04
Онуфрій на недільній проповіді (15.12.2024)
На 6-ту річницю Об'єднавчого собору ПЦУ Епіфаній знову закликав Онуфрія почати діалог "без всяких попередніх умов"
23:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Відносини між Україною і командою Трампа знаходяться в кризі, хоча його дії можуть бути ефективними, - Порошенко
22:46
Володимир Путін
Південна Африка каже, що не може запросити Путіна на саміт G20 у 2025 році
22:15
Ексклюзив
Порошенко
Зараз Україна знаходиться в більшій небезпеці, ніж 2022 року, - Порошенко
22:06
Місто Сіверськ на мапі DeepState (15 грудня 2024 року)
Росіяни штурмували Сіверськ з трьох боків: Бутусов розповів, як Сили оборони врятували місто
21:31
В Україну привезли Вифлеємський вогонь миру
До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру - далі він рушить по всіх містах
21:23
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна може допомогти Сирії з пшеницею, борошном і олією
21:07
Курахове
Окупанти проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці Курахового та використовують ДРГ, - Генштаб
21:03
Папа Римський Франциск
"Вони брати": Папа Франциск помолився за росіян і українців
20:38
Київ без світла, блекаут
Укренерго поділилося графіками вимкнення світла на 16 грудня
20:28
Greenpeace
Через пошкодження танкерів у Керченській протоці до моря потрапило 4300 тонн нафтопродуктів: якими будуть наслідки для екології
20:21
У застосунку "Армія+" стали доступними переведення для воїнів Нацгвардії, - Зеленський
20:15
Ексклюзив
"Орешник"
Ракета "Орешник" є дослідною розробкою, їй далеко до статусу серійного виробу, - Defense Express
20:15
Інтерв’ю
Михайло Швед
Потрібно активізувати промоцію української класичної музики у світі, - композитор Михайло Швед
20:13
Огляд
ураження в Орловській області
Потужна пожежа на нафтобазі в Орловській області РФ, влучання в базу ОМОНу в Грозному та вибухи на тимчасово окупованій Донеччині: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:00
OPINION
Війна за війну
19:55
Оновлено
"Ворскла" - "Лівий берег", УПЛ
"Полісся" завдало поразки "Шахтарю", "Оболонь" узяла реванш над "Рухом": результати та розклад усіх матчів 17-го туру УПЛ
19:54
Дональд Трамп і Майк Волтц
У команді Трампа відреагували на ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я" в Україні
19:46
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Вояки Кім Чен Ина під час бою не надають одне одному першу допомогу й не ховаються від вибухів: спостереження українського військового
19:17
Магдалена Беят
Польська партія "Ліві разом" висунула кандидатуру віцеспікерки сенату Магдалени Беят в президенти Польщі
18:47
Затримання підозрюваного у підриві бомби на вході до ТЦК у місті Дніпро (14 грудня 2024 року)
Хто підозрюється у теракті біля ТЦК в Дніпрі: ЗМІ назвали ім'я затриманого
18:30
Інтерв’ю
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Усі хочуть мати добрі відносини з Трампом, бо він планує чинити тиск на Україну та РФ заради миру, - Брайза
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV