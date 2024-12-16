Ворог на початок грудня міг накопичити до 1,5 тис. ракет різного типу, - авіаексперт Долінце

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо масованого застосування ворогом ракет, то треба відштовхуватися від можливостей їх виготовлення та зберігання у РФ. Якщо говорити про фактичне виготовлення окремого типу ракет, то мова йде про близько 25-30 одиниць на місяць. А щодо всіх типів ракет, то у РФ можуть виготовляти по 150 ракет на місяць. Звісно, якщо противник не використовує ці ракети, то він їх накопичує", - зауважив авіаексперт.

За його словами, з кінця серпня, коли була остання масована атака, і до сьогодні не було подібного застосування ракет, що свідчить про накопичення ворогом ракет протягом цього всього часу.

"Коли ми говоримо про виготовлення ракет близько 150 одиниць на місяць, то мова йде про ракети середньої дальності. Разом з такими ракетами у РФ виготовляються ракети й малої дальності, а саме керовані авіаційні ракети, які так само виробляють у кількості 150-200 одиниць. Тобто виходячи з цих оцінок, то на початок грудня ворог мав на своїх складах зберігання понад 1,5 тис. ракет різного типу, що дозволяє йому здійснювати масовані атаки", - резюмував Богдан Долінце.