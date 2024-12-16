Банк Асада за 2 роки перевіз до Москви близько $250 млн готівки, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

У той час режим Асада мав борг перед РФ за військову допомогу. Згідно із записами, з якими ознайомились видання, у 2018-2019 роках йому хоч і не вистачало іноземної валюти, центральний банк відправив у московський аеропорт "Внуково" майже 2 тонни готівки купюрами по $100 та €500.

Водночас родина сирійського диктатора тоді таємно купувала елітну нерухомість у Москві за допомогою кредитних угод і мережі підставних компаній.

Зазначено, що доставлені гроші зберігалися в "Російській фінансовій корпорації" (РФК) та ЦМРбанку, проти яких Сполучені Штати Америки згодом запровадили санкції.

У матеріалі йдеться: загалом із березня 2018 по вересень 2019 із Сирії до Москви був зафіксований 21 рейс, який перевіз близько $250 млн. FT підкреслює, що подібних рейсів між центральним банком Сирії й російськими банками до 2018 року не було.

За словами джерела, знайомого із даними сирійської фінансової установи, до 2018 року валютні резерви Дамаска були "майже нульовими". Однак банку згодом довелося здійснювати платежі готівкою через санкції. Як пояснив співрозмовник видання, банк Сирії купував пшеницю у РФ, сплачуючи послугу з друку грошей і "оборонних" витрат.