"Квартал 95" під час анонсу новорічного шоу показав карту України без Криму: ролик замінили

Спершу анонс розмістили на офіційній сторінці "Кварталу 95" в Instagram, але згодом видалили його.

У ролику автори показали карту світу, на якій замість Росії був зображений "Океан мрії". Проте разом з Росією з альтернативної карти "зник" й Крим.

Водночас сьогодні, 16 грудня, на офіційній сторінці студії в Instagram опублікували новий ролик, де "збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко "погіршився зір"".

"Ми не офтальмологи, але між "майже не видно" і "немає" є різниця, як і між лідерами думок та шукачами зради", – відреагували у "Кварталі 95".