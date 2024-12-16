"Квартал 95" під час анонсу новорічного шоу показав карту України без Криму: ролик замінили
Студія "Квартал 95" опублікувала анонс новорічного шоу, показавши карту України без Криму. Згодом ролик замінили "збільшивши контрастність, щоб Крим побачили всі"
Спершу анонс розмістили на офіційній сторінці "Кварталу 95" в Instagram, але згодом видалили його.
У ролику автори показали карту світу, на якій замість Росії був зображений "Океан мрії". Проте разом з Росією з альтернативної карти "зник" й Крим.
Водночас сьогодні, 16 грудня, на офіційній сторінці студії в Instagram опублікували новий ролик, де "збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко "погіршився зір"".
"Ми не офтальмологи, але між "майже не видно" і "немає" є різниця, як і між лідерами думок та шукачами зради", – відреагували у "Кварталі 95".
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