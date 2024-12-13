ФІФА під час жеребкування на ЧС-2026 з футболу показала карту України без Криму
Під час жеребкування на чемпіонат світу - 2026 з футболу у штаб-квартирі ФІФА в Цюриху організатори показали карту України без анексованого Росією Криму
Про це стало відомо з трансляції жеребкування.
Так, під час жеребкування відбору на ЧС-2026 ФІФА показала графіку країн Європи, які не зможуть зіграти одна з одною під час кваліфікації.
Згідно з правилами збірна України не може зустрітися з Білоруссю, на цьому зробили акцент. Проте мапа України була зображена без півострова Крим.
- У п'ятницю, 13 грудня, в Цюриху відбулося жеребкування групового раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу - 2026 з футболу. За його результатами збірна України отримала суперників.
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