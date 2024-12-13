ФІФА під час жеребкування на ЧС-2026 з футболу показала карту України без Криму

Про це стало відомо з трансляції жеребкування.

Так, під час жеребкування відбору на ЧС-2026 ФІФА показала графіку країн Європи, які не зможуть зіграти одна з одною під час кваліфікації.

Згідно з правилами збірна України не може зустрітися з Білоруссю, на цьому зробили акцент. Проте мапа України була зображена без півострова Крим.