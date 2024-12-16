Правова позиція України щодо конфіскації російських заморожених активів має підтримку політичних кіл у Брюсселі, - Стефанішина

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко, яка перебуває на пресбрифінгу Ольги Стефанішиної під час форуму "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни".

"Я обговорювала питання використання самого тіла активів. На нашу думку, йдеться не лише про замороження активів російського центрального банку. Це може бути все тіло заморожених активів в умовах санкційної політики. Ми сформували правову позицію з цього питання", - зазначила вона.

Як приклад Стефанішина досвід інших держав у стягненні в дохід української держави підсанкційних активів в Україні.

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"Такий юридичний формат є в Естонії, Канаді, Латвії. Ми з цими країнами працюємо", - зауважила віцепрем'єр-міністерка.

Вона також зазначила, що нещодавно Сполучені Штати оголосили про намір сприяти конфіскації російських активів.

"Ми сподіваємося, що президент Байден іще до завершення своєї каденції може зробити перші кроки до реалізації цієї позиції", - підкреслила Стефанішина.

За її словами, Міністерство юстиції продовжить активно відстоювати правову позицію стосовно використання російських активів.

"Але ми, Міністерство юстиції, будемо послідовно просувати правову позицію щодо використання російських активів до того моменту, поки це не буде реалізовано. Наша позиція чітка, вона знайшла підтримку в політичних колах у Брюсселі. І як тільки буде сформована політична воля для цього, президент України виступить з відповідною ініціативою", - підсумувала вона.