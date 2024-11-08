Збитки від агресії РФ оцінюють у $800 млрд, - Зеленський

Про це Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.

"Зараз є 300 млрд доларів заморожених російських активів. Україну вони (росіяни, - ред.) зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, на близько 800 млрд доларів", - сказав він.

Зеленський додав, що Україні зараз потрібні ці заморожені активи для закупівлі зброї та побудови житла для людей, які його втратили внаслідок війни.

Він також акцентував на недостатності санкцій для РФ. Зокрема, президент нагадав, що обмеження накладені не на всі банки і не на всі енергоресурси РФ.