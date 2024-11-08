Збитки від агресії РФ оцінюють у $800 млрд, - Зеленський
Збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько $800 мільярдів
Про це Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.
"Зараз є 300 млрд доларів заморожених російських активів. Україну вони (росіяни, - ред.) зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, на близько 800 млрд доларів", - сказав він.
Зеленський додав, що Україні зараз потрібні ці заморожені активи для закупівлі зброї та побудови житла для людей, які його втратили внаслідок війни.
Він також акцентував на недостатності санкцій для РФ. Зокрема, президент нагадав, що обмеження накладені не на всі банки і не на всі енергоресурси РФ.
- Раніше він заявив, що Україна прагне прямої передачі заморожених російських активів, які сягають 300 мільярдів доларів.
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