Зеленський прагне прямої передачі $300 млрд заморожених активів РФ: Купимо на ці гроші зброю в усіх країнах світу

Про це Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.

"Всі кажуть: що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово, де ви візьмете зброю, як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 млрд, які належать нам. Ми підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю, може ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя. Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити, можна, ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші", - заявив він.

Також Зеленський вказав, що наразі санкції проти Росії недостатні. За його словами, російський тіньовий флот, який не потрапив під обмеження, заробляє близько 12 мільярдів доларів щомісяця. Відтак, сума доходів РФ завдяки йому від початку повномасштабного вторгнення перевищила суму всіх коштів, які Україна отримала від партнерів.