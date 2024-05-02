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Глава НБУ Пишний оцінив, чи покриють заморожені активи РФ збитки від війни

2 травня, 2024 четвер
16:37
Економіка Андрій Пишний
Зміст

Сума заморожених активів РФ становить близько 300 млрд доларів. Це значно менше, ніж сума збитків, завданих Україні російськими окупантами

Про це глава Нацбанку України Андрій Пишний сказав в інтерв'ю "Ми-Україна".

Він нагадав, що заморожені активи РФ Україна хоче витратити на відновлення. При цьому відбудову України Світовий банк оцінює в значно більшу суму.

"Сума заморожених активів становить десь на рівні близько 300 млрд доларів. На сьогодні Україна розглядає це як джерело покриття тих збитків, які завдала, завдає і на жаль, скоріш за все, продовжуватиме завдавати ця війна. Швидка оцінка, яку здійснив Світовий банк станом на кінець 2023 року, визначила суму завданих збитків майже на 500 млрд - цієї суми навіть недостатньо на покриття завданих збитків", - констатував Пишний.

"Але ми розраховуємо, що це буде джерелом відповідних коштів, які будуть потрібні Україні й для спротиву, і для компенсацій", – додав він.

  • 12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.
  • 11 березня очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков заявив, що відсотки від заморожених російських активів Україна може отримати цього року, але реальніше - вже наступного.
Теги:
Новини
Україна
НБУ
Війна з Росією
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