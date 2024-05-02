Глава НБУ Пишний оцінив, чи покриють заморожені активи РФ збитки від війни

Про це глава Нацбанку України Андрій Пишний сказав в інтерв'ю "Ми-Україна".

Він нагадав, що заморожені активи РФ Україна хоче витратити на відновлення. При цьому відбудову України Світовий банк оцінює в значно більшу суму.

"Сума заморожених активів становить десь на рівні близько 300 млрд доларів. На сьогодні Україна розглядає це як джерело покриття тих збитків, які завдала, завдає і на жаль, скоріш за все, продовжуватиме завдавати ця війна. Швидка оцінка, яку здійснив Світовий банк станом на кінець 2023 року, визначила суму завданих збитків майже на 500 млрд - цієї суми навіть недостатньо на покриття завданих збитків", - констатував Пишний.

"Але ми розраховуємо, що це буде джерелом відповідних коштів, які будуть потрібні Україні й для спротиву, і для компенсацій", – додав він.